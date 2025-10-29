Περήφανος ο ΔΗΣΥ για το μνημείο Χατζηπαντέλα: «Θεωρούμε πολύ σημαντική την επιτυχία μας»

Λανθασμένες χαρακτηρίζει τις αντιδράσεις για το μνημείο πεσόντων και αγνοουμένων της τουρκικής εισβολής του 1974 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο ΔΗΣΥ, αναφέροντας ότι «θεωρούμε πολύ σημαντική την επιτυχία μας, η οποία επιτεύχθηκε με την πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή μας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα και ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

Θεωρούμε πολύ σημαντική την επιτυχία μας, η οποία επιτεύχθηκε με την πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή μας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα και ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για ανέγερση μνημείου πεσόντων και αγνοουμένων της τουρκικής εισβολής του 1974. Με σοβαρότητα και μεθοδική δουλειά μπορούμε να εξασφαλίζουμε ευρωπαϊκές πλειοψηφίες σε θέματα που μας αφορούν.

Θεωρούμε λανθασμένες τις αντιδράσεις εναντίον της απόφασης, τόσο από την τουρκοκυπριακή πλευρά όσο και μέρους της ελληνοκυπριακής αριστεράς. Η διακηρυγμένη θέση μας υπέρ της λύσης και της επανέναρξης του διαλόγου δεν μπορεί να ερμηνεύεται ότι θα σταματήσουμε να τιμούμε τα θύματα του τουρκικού εγκλήματος και να πιέζουμε για την διακρίβωση και του τελευταίου αγνοούμενου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε αντίστοιχα και τον πόνο των τουρκοκύπριων συμπατριωτών μας για τους δικούς τους αγνοούμενους. Σε αντίθεση με την Τουρκία όμως, η δική μας πλευρά κάνει ό,τι μπορεί για τη διακρίβωση της τύχης τους.

Η λύση δεν περνά μέσα από τη λήθη αλλά από την κατανόηση και τον αλληλοσεβασμό των ευαισθησιών της κάθε πλευράς. Αυτή ήταν πάντοτε η διαχρονική θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού.