Η δολοφονία Κερκ τρομάζει τις ΗΠΑ: Μέλη του Κογκρέσου ακυρώνουν εκδηλώσεις, ζητούν αυξημένη ασφάλεια

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ και ολόκληρο τον κόσμο, καθώς η στιγμή του θανάτου μεταδιδόταν live.

«Κανείς δεν καταλάβαινε ούτε είχε την καρδιά της νεολαίας των ΗΠΑ καλύτερα από τον Τσάρλι», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνοντας την είδηση θανάτου του συντηρητικού ακτιβιστή και influencer.

Χθές, η αστυνομία ανακοίνωσε την σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον ο οποίος κρατείται καθώς θεωρείται ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία. Όπως έγινε γνωστό, τον Ρόμπινσον κατέδωσε ο ίδιος ο πατέρας του και ένας πάστορας, οικογενειακός τους φίλος. Δύο πηγές των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου δήλωσαν στο CBS News ότι ο πατέρας του Ρόμπινσον είδε τις φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι αρχές και αντιπαρατέθηκε με τον γιο του.

Ο Ρόμπινσον παραδέχτηκε ότι ήταν το άτομο στις φωτογραφίες και ο πατέρας του τον ενθάρρυνε να παραδοθεί, ανέφεραν οι πηγές. Ο Ρόμπινσον απάντησε στον πατέρα του ότι προτιμούσε να αυτοκτονήσει παρά να παραδοθεί, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να καλέσει έναν νεαρό πάστορα που ήταν κοντά στην οικογένεια, ανέφεραν οι πηγές. Ο πάστορας και ο πατέρας του Ρόμπινσον προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν, σύμφωνα με τις πηγές.

Η δολοφονία του Κερκ φοβίζει τους πολιτικούς

Όπως γράφει το περιοδικό Time, η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει δημιουργήσει φόβο στους βουλευτές του Καπιτωλίου, οι οποίοι σπεύδουν να ζητήσουν ενίσχυση ασφαλείας.

Το αιματηρό συμβάν προκάλεσε ντόμινο αλλαγών στα προγράμματα των πολιτικών με ορισμένους να μεταφέρουν τις εκδηλώσεις τους σε κλειστούς χώρους και άλλους να τις ακυρώνουν τελείως.

Ένας βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού κόμματος δήλωσε ότι θα φέρει πάντα μαζί του όπλο, ενώ η Δημοκρατική Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ ανέβαλε δύο εκδηλώσεις εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλεια της.

Το ίδιο έπραξε και η Ρεπουμπλικανή υποψήφια, Νάνσι Μέις, η οποία έχει ασκήσει κριτική στους τρανσέξουαλ. «Οποιοσδήποτε εκλεγμένος αξιωματούχος σε ολόκληρη τη χώρα, αν εκφράζει ανοιχτά τις απόψεις του, διακινδυνεύει τη ζωή του», δήλωσε η Μέις στους δημοσιογράφους.

Ωστόσο, υπάρχουν και βουλευτές που τονίζουν ότι η αποχή από τις δημόσιες εμφανίσεις δεν είναι λύση. «Δεν πρέπει να υποκύψουμε σε μια κουλτούρα φόβου και να αποσυρθούμε», είπε ο ο γερουσιαστής Τζος Χόλι, Ρεπουμπλικανός από το Μισούρι.

Άλλοι πάλι, υπογράμμισαν την ανεπαρκή προετοιμασία του Κογκρέσου. «Πρέπει να επανεκτιμήσουμε αυτό που κάνουμε. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να το παίρνουμε στα σοβαρά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βουλευτής Τιμ Μπάρσετ, Ρεπουμπλικανός από το Τενεσί. «Και η ηγεσία μας είναι τραγικά απροετοίμαστη. … Είναι περικυκλωμένοι στη μικρή προστατευτική τους φούσκα, μας κοιτάζουν, και έχουν περάσει εβδομάδες από το τελευταίο περιστατικό πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση».

«Οι άνθρωποι είναι τρομοκρατημένοι σε αυτό το κτίριο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δημοκρατικός βουλευτής Τζάρετ Μόσκοβιτς από τη Φλόριντα, ο οποίος έχει λάβει ο ίδιος απειλές θανάτου. «Δεν είναι πολλοί αυτοί που θα το πουν δημόσια, αλλά τρέχουν στον Πρόεδρο της Βουλής και μιλάνε για ασφάλεια».

Πρόσθεσε ότι ανησυχεί ότι «κάτι πολύ κακό θα συμβεί πριν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι εδώ».

Το περιοδικό Time σημειώνει ότι έχει ενισχυθεί και η ασφάλεια του Ντόναλντ Τραμπ. Επικαλούμενο την Wall Street Journal, μετέδωσε ότι μια τελετή όπου θα μιλούσε ο Αμερικανός πρόεδρος με αφορμή την επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου μεταφέρθηκε σε πιο ασφαλή τοποθεσία, ενώ δρακόντεια θα είναι τα μέτρα και όταν ο Τραμπ πάει στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τους New York Yankees την Πέμπτη.

