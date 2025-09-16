Ρούμπιο: Πιθανή συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα - Στο τραπέζι η ειρηνευτική συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «πιθανόν» να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, καθώς εξακολουθεί να ελπίζει να καταφέρει να διαπραγματευθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία την οποία θα αποδεχθεί και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ «είχε πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πούτιν, πολλές συναντήσεις με τον Ζελένσκι και πιθανόν (θα συναντηθούν) μία ακόμη φορά την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη», όπου θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επεσήμανε ο Ρούμπιο απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους από το Ισραήλ όπου βρίσκεται.

Διαβεβαιώσεις Τραμπ ότι «το Ισραήλ δεν θα πλήξει ξανά το Κατάρ»

Το μήνυμα ότι το Τελ Αβίβ «δεν θα πλήξει ξανά το Κατάρ» έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο, λίγες ώρες μετά την επίσκεψή του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Ισραήλ και μετά τη δημοσίευση διαρροών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γνώριζαν για το χτύπημα στη Ντόχα.

Όπως αποκαλύπτουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Axios, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενημέρωσε τον πρόεδρο Τραμπ το πρωί της περασμένης Τρίτης ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να επιτεθεί σε ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ.

Μάλιστα, επτά Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος γνώριζε νωρίτερα.

Να σημειωθεί ότι, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ειδοποιηθεί εκ των προτέρων από το Ισραήλ, εκείνος απάντησε αρνητικά και εξέφρασε δημόσια την αντίδρασή του για την επίθεση καθώς το Κατάρ είναι βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ.

«Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, όταν ο στρατός των ΗΠΑ τον ενημέρωσε για την επίθεση του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα, εκείνος έδωσε αμέσως εντολή στον Ειδικό Απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, να ενημερώσει το Κατάρ» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λίβιτ, στο Axios.

cnn.gr