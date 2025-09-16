Τα «Άρματα του Γεδεών» προελαύνουν στη Γάζα: Ανελέητοι βομβαρδισμοί και εκτοπισμοί [ΒΙΝΤΕΟ]

Τα άρματα μάχης βρίσκονται στην καρδιά της πόλης. Τα χτυπήματα έχουν εκτοπίσει εκατοντάδες ανθρώπους. «Πλήθος κόσμου μετακινήθηκαν προς την ακτή και στους δρόμους. Δεν ξέρουν πού να πάνε» δήλωσε χαρακτηριστικά Παλαιστίνιος.

Στους δρόμους οι Παλαιστίνιοι

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οικογένειες να περνούν τη νύχτα στους δρόμους της πόλης της Γάζας μετά τους σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς που σημειώθηκαν, όπως μεταδίδει το Times of Israel.

Πάνω από 350.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί

Περισσότεροι από 350.000 Παλαιστίνιοι έχουν μέχρι στιγμής εκκενώσει την πόλη της Γάζας και έχουν μεταφερθεί σε άλλες περιοχές, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Χιλιάδες άλλοι εκτιμάται ότι εγκατέλειψαν την πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας εν μέσω του σφοδρού κύματος αεροπορικών επιδρομών.

Πηγές των IDF αναφέρουν πως οι Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν μαζικά την πόλη της Γάζας καθώς προχωρά η χερσαία επίθεση, η οποία στοχεύει στην κατάκτηση της πόλης.

Υπολογίζεται ότι περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι διέμεναν στη Γάζα, προτού ο ισραηλινός στρατός αρχίσει να προετοιμάζεται για την επίθεση.

«Εξαλείφοντας τις τελευταίες γραμμές ζωής»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Middle East Eye, το Ισραήλ καταστρέφει συστηματικά τις τελευταίες γραμμές «ζωής» της πόλης της Γάζας, αφήνοντας τους αμάχους χωρίς άλλη επιλογή από τον ξεριζωμό.

Σύμφωνα με το αραβικό μέσο, ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει με αμείωτο ρυθμό τις τελευταίες «γραμμές» ζωής από τα μέσα Αυγούστου.

Πλήττει πολυώροφα κτήρια, σχολεία που στεγάζουν χιλιάδες εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, δεξαμενές νερού, φωτοβολταϊκά σε στέγες, σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο και σταθμούς φόρτισης κινητών τηλεφώνων.

«Για μήνες ήμουν πρόθυμος να πεθάνω με τη γυναίκα και τα παιδιά μου στο σπίτι μας»

«Είχα αποφασίσει να μείνω, ό,τι και να συνέβαινε» είπε ο 43χρονος Εμάντ Σαρσάουι στο Middle East Eye.

«Για μήνες, έλεγα ότι ήμουν πρόθυμος να πεθάνω με τη γυναίκα και τα παιδιά μου στο σπίτι μας παρά να εκτοπιστώ ξανά προς τα νότια. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι πιο επικίνδυνο από τον απλό θάνατο» δήλωσε.

«Χθες, η ισραηλινή κατοχή βομβάρδισε το κτήριο των γειτόνων μας, το οποίο είχε φωτοβολταϊκά στην οροφή. Αυτά τα φωτοβολταϊκά ήταν σανίδα σωτηρίας για πολλούς κατοίκους της γειτονιάς. Βασιζόμασταν σε αυτούς για την άντληση νερού και την φόρτιση των συσκευών μας» εξήγησε.

Μετά τον βομβαρδισμό τους πολλές οικογένειες δεν είχαν άλλη επιλογή από το να κατευθυνθούν νότια. «Αν μας βομβάρδιζαν, θα σκοτωνόμασταν όλοι μονομιάς. Έτσι, όμως, δεν μπορούμε καν να βρούμε πόσιμο, ή έστω μη πόσιμο, νερό, και θα πεθάνουμε αργά από τη δίψα» ανέφερε.

«Παράθυρο» μερικών ημερών για να συμφωνήσει σε εκεχειρία η Χαμάς

Την ίδια στιγμή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε τη Χαμάς πως δεν διαθέτει παρά μόλις μερικές ημέρες για να αποδεχτεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Οι Ισραηλινοί άρχισαν να διεξάγουν επιχειρήσεις εκεί. Θεωρούμε συνεπώς ότι έχουμε πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να μπορέσει να κλειστεί συμφωνία» με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μιλώντας όχι πλέον για «μήνες» αλλά «μερικές ημέρες», ως «εβδομάδες» το πολύ.

«Η Γάζα καίγεται»

«Η Γάζα καίγεται» έγραψε στο μεταξύ στο Χ ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς.

«Ο στρατός πλήττει με ατσάλινη γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες μας μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς», τόνισε.

«Δεν θα υποχωρήσουμε παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί η αποστολή» όπως προειδοποιεί ο ίδιος.

«Η τελευταία νύχτα για τους ομήρους»

Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των ομήρων φοβούνται πως η νύχτα της χερσαίας εισβολής στην καρδιά της Γάζας, θα είναι και η τελευταία των αιχμαλώτων.

«Μετά από 710 νύχτες αιχμαλωσίας από τρομοκράτες, η σημερινή νύχτα θα μπορούσε να είναι η τελευταία νύχτα για τους ομήρους που μόλις και μετά βίας επιβιώνουν και η τελευταία μας ευκαιρία να εντοπίσουμε και να ανακτήσουμε τους νεκρούς για αξιοπρεπή ταφή», αναφέρει ανακοίνωσή τους.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου φέρει προσωπική ευθύνη για την τύχη των ομήρων. Ο λαός του Ισραήλ δεν θα συγχωρήσει τη θυσία των ομήρων και των στρατιωτών».

CNN.GR