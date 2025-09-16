Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με SMS η ενημέρωση των εφέδρων στην Εθνική Φρουρά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Τι ανακοίνωσε το ΥΠΑΜ

Στο πλαίσιο αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους εφέδρους και εθνοφύλακες, η Εθνική Φρουρά έχει εξασφαλίσει ψηφιακή εφαρμογή αποστολής ειδοποιήσεων μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) στα κινητά τηλέφωνα των εφέδρων και εθνοφυλάκων. Tα μηνύματα αυτά θα αφορούν:

α. Υπενθύμιση, ένα μήνα πριν, της ημερομηνίας επικείμενης τακτικής παρουσίασης.

β. Έκτακτη κλήση για συμμετοχή σε ΤΑΜΣ (η οποία δεν θα υπερβαίνει τη μία ώρα).

γ. Υποχρέωση Επιστρατευτικής Τακτοποίησης.

2. Για αποφυγή θεώρησης των μηνυμάτων ως «ανεπιθύμητων» (spam), η ταυτότητα του αποστολέα των SMS θα είναι «ARMY CY».

3. Έφεδροι και εθνοφύλακες οι οποίοι δεν λαμβάνουν μηνύματα, πιθανόν να έχουν λανθασμένα ή ανενεργά στοιχεία επικοινωνίας στο μηχανογραφικό σύστημα επιστράτευσης. Σε αυτή την περίπτωση, οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Μονάδα ή το Τμήμα Επιστράτευσης που τους παρακολουθεί επιστρατευτικά, για έλεγχο και επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

4. Εάν κάποιος παραλήπτης λαμβάνει μηνύματα κατά λάθος, τότε σε αυτά θα αναφέρεται τηλέφωνο επικοινωνίας για διόρθωση των στοιχείων στο μηχανογραφικό σύστημα.

5. Υπενθυμίζεται ότι, έφεδρος θεωρείται ως «τακτοποιημένος επιστρατευτικά», μόνο εφόσον έχει στη κατοχή του Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) για το τρέχον έτος ή, εάν οι λόγοι της προσωρινής αναστολής της εφεδρικής τους υπηρεσίας ισχύουν ακόμα.

6. Κατά την προσέλευση στις Μονάδες ή στα Τμήματα Επιστράτευσης, οι έφεδροι και εθνοφύλακες πρέπει να έχουν μαζί τους:

α. Το δελτίο ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία.

β. Το Ειδικό Φύλλο Πορείας.

