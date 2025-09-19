Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Απειλή για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στη Γαλλία

«Πρόκειται για τελεσίγραφο. Οι θυσίες του κόσμου της εργασίας δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν» δήλωσε ο  ο εκπρόσωπος του συνδικάτου CGT.

Την απειλή νέων απεργιακών κινητοποιήσεων κατά των κυβερνητικών πολιτικών οικονομικής λιτότητας επισείουν τα οκτώ βασικά συνδικάτα της Γαλλίας, καλώντας ταυτόχρονα τον εντολοδόχο Πρωθυπουργό της χώρας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, να συναντηθεί μαζί τους το αργότερο ως την ερχόμενη Τετάρτη.

Στον απόηχο των χθεσινών απεργιών, οι οποίες θεωρήθηκαν λίγο-πολύ επιτυχείς από τα συνδικάτα, εκπρόσωποι τους συναντήθηκαν σήμερα Παρασκευή στο Παρίσι για να διαβουλευθούν επί της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Όπως δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησης ο εκπρόσωπος του συνδικάτου CGT, Τομά Βασερόν, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα πρέπει να παράσχει διαβεβαιώσεις ότι μία σειρά από μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, όπως για παράδειγμα οι μειώσεις συντάξεων, κοινωνικών παροχών και μισθών στον δημόσιο τομέα, δεν θα εφαρμοστούν, όπως άλλωστε και η αναμόρφωση του γαλλικού συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού συστήματος.

«Πρόκειται για τελεσίγραφο. Οι θυσίες του κόσμου της εργασίας δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν» δήλωσε ο  ο εκπρόσωπος του συνδικάτου CGT, υπογραμμίζοντας πως η Κυβέρνηση θα πρέπει να στραφεί προς την φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών και των υψηλών εισοδημάτων.

