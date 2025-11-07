Κυριολεκτικά τον ύπνο τους έχουν χάσει επιχειρηματίες στη Λεμεσό, λόγω της μεγάλης απάτης που αποκάλυψε ο «Πολίτης» με τη διεθνή επιχείρηση της Eurojust. Κύπριοι επιχειρηματίες, επώνυμοι κιόλας, δεν κοιμούνται τις τελευταίες μέρες, αφού ξέρουν ότι έκαναν δουλειές στις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα που είναι στο μικροσκόπιο των γαλλικών και άλλων Αρχών. Μπορεί να λένε δεξιά και αριστερά ότι δεν ανησυχούν αφού οι δουλείες τους είναι «καθαρές», αλλά αυτό δεν αφορά τους Ευρωπαίους. Είναι πάντως πολλά τα σενάρια και δεν αποκλείεται κάποιοι να έπεσαν και θύματα. Αυτά όμως έπρεπε να τα σκεφτούν όταν έπαιρναν τα χρήματα, αφού κότες με χρυσά αβγά, δεν υπάρχουν.

Παζ.