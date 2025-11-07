Νέα αναμονή για τους gamers: Πότε θα κυκλοφορήσει το «Grand Theft Auto VI»

Η καθυστέρηση, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι απαραίτητη για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι με το επίπεδο τελειότητας που περιμένουν οι παίκτες από έναν τίτλο της Rockstar.

Παρότι η είδηση προκάλεσε απογοήτευση στην κοινότητα, δεν είναι λίγοι αυτοί που αναγνωρίζουν πως η επιπλέον αναμονή ίσως οδηγήσει σε ένα πιο ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο αποτέλεσμα.

Το πολυαναμενόμενο videogame θα κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου 2026.

Η ανακοίνωση δείχνει ότι η Rockstar στοχεύει στην απόλυτη ποιότητα πριν από την κυκλοφορία, με το GTA 6 να ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών και να υπόσχεται τον πιο ζωντανό, ρεαλιστικό και τεχνολογικά εξελιγμένο κόσμο στην ιστορία της σειράς.

Η ανακοίνωση της Rockstar Games

«Γεια σε όλους,

Το Grand Theft Auto VI θα κυκλοφορήσει πλέον την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026.

Λυπούμαστε για την επιπλέον καθυστέρηση, την οποία καταλαβαίνουμε ότι έχει προκαλέσει μεγάλη αναμονή, αλλά αυτοί οι επιπλέον μήνες θα μας επιτρέψουν να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι με το επίπεδο ποιότητας που έχετε συνηθίσει και αξίζετε.

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για την υπομονή και την υποστήριξή σας. Παρόλο που η αναμονή είναι λίγο μεγαλύτερη, είμαστε ενθουσιασμένοι που οι παίκτες θα μπορέσουν να εξερευνήσουν τη μεγάλη πολιτεία του Leonida και να επιστρέψουν στη σύγχρονη Vice City.

Με εκτίμηση,

Rockstar Games».

Πηγή: iefimerida.gr