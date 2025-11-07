Ποια είναι η άγνωστη λειτουργία των γραμμών στο παρμπρίζ -Σε ποια αυτοκίνητα θα την συναντήσεις

Η πτώση της θερμοκρασίας και οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές επαναφέρουν και μία δυσάρεστη για τους οδηγούς συνθήκη. Και αυτό γιατί η πρωινή υγρασία στο πίσω παρμπρίζ καθιστά την οδήγηση επικίνδυνη, αφού περιορίζει την ορατότητα προς τα πίσω.

Στο πρόβλημα αυτό δίνει λύση ο γνωστός σε όλους διακόπτης του θερμαινόμενου παρμπρίζ, ο οποίος μέσα σε λίγα λεπτά καθαρίζει το τζάμι από την υγρασία. Σε αντίθεση με το μπροστινό παρμπρίζ, το οποίο ξεθαμπώνει από τον αέρα που βγάζουν οι αεραγωγοί στη βάση του, το σύστημα που ξεθαμπώνει το πίσω παρμπρίζ λειτουργεί με ηλεκτρισμό.

Μόλις ο οδηγός πατήσει το κουμπί που φαίνεται και στις εικόνες, ηλεκτρικό ρεύμα διαπερνά τις παράλληλες, λεπτές μεταλλικές «ταινίες» που βρίσκονται στο πίσω παρμπρίζ, θερμαίνοντάς τες όσο χρειάζεται ώστε να εξατμιστεί η υγρασία.

Ωστόσο σε ορισμένα παλιότερα μοντέλα, συχνά οι εν λόγω λωρίδες αποτελούσαν και τη «γραμμή ζωής» του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου, καθώς λειτουργούσαν και ως κεραίες για FM ή ΑΜ.

Σε ορισμένα παλιότερα οχήματα οι εν λόγω λωρίδες χρησιμοποιούνταν και ως κεραίες. Ο λόγος είναι ότι σε παλιότερα οχήματα, το σύστημα που ξεθάμπωνε τα τζάμια επηρέαζε τις ραδιοσυχνότητες.

Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανεπιθύμητες παρεμβολές, οι κατασκευαστές πρόσθεταν φίλτρα RF (RadioFrequency), τα οποία ήταν σχεδιασμένα να ρυθμίζουν τη ροή συχνοτήτων. Ως αποτέλεσμα, όταν ενεργοποιούνταν το ξεθάμπωμα του πίσω παρμπρίζ, διασφαλιζόταν επίσης ότι το ραδιόφωνο συνέχιζε να παίζει χωρίς διακοπές.

carandmotor.gr