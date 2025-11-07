Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Auto

Ποια είναι η άγνωστη λειτουργία των γραμμών στο παρμπρίζ -Σε ποια αυτοκίνητα θα την συναντήσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ AUTO

Header Image

Οι περισσότεροι οδηγοί γνωρίζουν ποια είναι η λειτουργία των λεπτών λωρίδων που βρίσκονται στο πίσω παρμπρίζ, αλλά είναι πραγματικά ελάχιστοι όσοι γνωρίζουν μία κρυφή λειτουργία τους, η οποία εντοπίζεται συνήθως σε παλαιότερα οχήματα.

Η πτώση της θερμοκρασίας και οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές επαναφέρουν και μία δυσάρεστη για τους οδηγούς συνθήκη. Και αυτό γιατί η πρωινή υγρασία στο πίσω παρμπρίζ καθιστά την οδήγηση επικίνδυνη, αφού περιορίζει την ορατότητα προς τα πίσω.

Στο πρόβλημα αυτό δίνει λύση ο γνωστός σε όλους διακόπτης του θερμαινόμενου παρμπρίζ, ο οποίος μέσα σε λίγα λεπτά καθαρίζει το τζάμι από την υγρασία. Σε αντίθεση με το μπροστινό παρμπρίζ, το οποίο ξεθαμπώνει από τον αέρα που βγάζουν οι αεραγωγοί στη βάση του, το σύστημα που ξεθαμπώνει το πίσω παρμπρίζ λειτουργεί με ηλεκτρισμό.

Μόλις ο οδηγός πατήσει το κουμπί που φαίνεται και στις εικόνες, ηλεκτρικό ρεύμα διαπερνά τις παράλληλες, λεπτές μεταλλικές «ταινίες» που βρίσκονται στο πίσω παρμπρίζ, θερμαίνοντάς τες όσο χρειάζεται ώστε να εξατμιστεί η υγρασία.

Ωστόσο σε ορισμένα παλιότερα μοντέλα, συχνά οι εν λόγω λωρίδες αποτελούσαν και τη «γραμμή ζωής» του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου, καθώς λειτουργούσαν και ως κεραίες για FM ή ΑΜ.

Σε ορισμένα παλιότερα οχήματα οι εν λόγω λωρίδες χρησιμοποιούνταν και ως κεραίες. Ο λόγος είναι ότι σε παλιότερα οχήματα, το σύστημα που ξεθάμπωνε τα τζάμια επηρέαζε τις ραδιοσυχνότητες.

Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανεπιθύμητες παρεμβολές, οι κατασκευαστές πρόσθεταν φίλτρα RF (RadioFrequency), τα οποία ήταν σχεδιασμένα να ρυθμίζουν τη ροή συχνοτήτων. Ως αποτέλεσμα, όταν ενεργοποιούνταν το ξεθάμπωμα του πίσω παρμπρίζ, διασφαλιζόταν επίσης ότι το ραδιόφωνο συνέχιζε να παίζει χωρίς διακοπές.

carandmotor.gr

Tags

autoauto newsAUTOAUTO NEWS

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα