Bούλγαρος ΥΠΑΜ: Σε ετοιμότητα η Πολεμική Αεροπορία για υπεράσπιση εναέριου χώρου

Η Πολεμική Αεροπορία της Βουλγαρίας διατηρεί την απαραίτητη ετοιμότητα για την υπεράσπιση του εναέριου χώρου της χώρας, είτε ανεξάρτητα είτε ως μέρος της ολοκληρωμένης αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ, σε περίπτωση μαζικών εισβολών με drones, δήλωσε ο Yπουργός Άμυνας της χώρας, Ατάνας Ζαπριανόφ, σε γραπτή απάντηση προς τον Βουλευτή του κόμματος «Συνέχεια της Αλλαγής - Δημοκρατική Βουλγαρία» (CC-DB) Ντάνιελ Λόρερ, η οποία δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της βουλγαρικής Εθνοσυνέλευσης.

Μετά τα πρόσφατα περιστατικά στον πολωνικό εναέριο χώρο, η Βουλγαρία ενίσχυσε την επιτήρηση και την ασφάλεια του εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, σημείωσε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο Άμυνας είχε αναπτύξει δυνατότητες κατά των drones πριν από τα περιστατικά αυτά και επί του παρόντος εργάζεται σε διάφορα προγράμματα προμήθειας οπλικών συστημάτων για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων.

Ο κ. Ζαπριανόφ απάντησε επίσης σε ερωτήσεις του Βουλευτή Ιβάιλο Μίρτσεφ (CC–DB) σχετικά με τη χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού του στρατού. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την προκαταρκτική κατανομή 150 δισ. ευρώ σε δάνεια χαμηλού επιτοκίου στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE (Security Assistance for Europe) της ΕΕ, με 3,27 δισ. ευρώ να προορίζονται για τη Βουλγαρία.

Το βουλγαρικό Υπουργείο Άμυνας έχει προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου για να υποβάλει ένα τεκμηριωμένο επενδυτικό σχέδιο για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, το οποίο θα αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μια συμφωνία δανείου θα μπορούσε να υπογραφεί έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026. Μετά την υπογραφή της, το Υπουργείο θα εκπονήσει ένα Εθνικό Επενδυτικό Σχέδιο Άμυνας, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις στρατηγικές δεσμεύσεις της Βουλγαρίας και το πρόγραμμα SAFE.

Το εύρος και η αξία των έργων εκσυγχρονισμού θα εξαρτηθούν από τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2026 και το ύψος του δανείου που θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο του SAFE, δήλωσε ο κ. Ζαπριανόφ, τονίζοντας τον στόχο του Υπουργείου να διατηρήσει τον τρέχοντα επιταχυνόμενο ρυθμό επανεξοπλισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ