Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο: Στην ατζέντα τα F-35

Την συνάντηση ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος επισημαίνοντας τη συνεργασία του με τον Τούρκο πρόεδρο σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες

Την συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ο Nτόναλντ Tραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε μάλιστα ότι στο τραπέζι των συνομιλιών θα είναι και το θέμα των F- 35 οι οποίες όπως επισημαίνει ο Ντόναλντ  Τραμπ ελπίζει να ολοκληρωθούν με θετικό αποτέλεσμα.

Στην ανάρτησή του στο Τruth Social ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει συγκεκριμένα : 
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποδεχθώ τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Συνεργαζόμαστε με τον Πρόεδρο σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε με θετικό αποτέλεσμα. Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 του μήνα!»

