Αυστραλία: Στα χέρια της αστυνομίας μέντιουμ - Πώς κατάφερε να αποσπάσει 40 εκατ. ευρώ (φώτο)

Για απάτη 40 εκατομμυρίων ευρώ περίπου κατηγορούνται μητέρα και κόρη στην Αυστραλία οι οποίες είχαν βάλει στο στόχαστρο Βιετναμέζους που ζούσαν στη χώρα με την μία να ισχυρίζεται ότι μπορεί να προβλέπει το μέλλον και την άλλη να δηλώνει δασκάλα του φενγκ σούι.

Η μητέρα, 53 ετών, συνελήφθη στο αριστοκρατικό προάστιο Ντόβερ Χάιτς στο Σίδνεϊ την Τετάρτη (12/11), μαζί με την 25χρονη κόρη της. Η αστυνομία λέει ότι ήταν αναπόσπαστο μέρος ενός «εξαιρετικά εξελιγμένου» συνδικάτου απάτης και ξεπλύματος χρήματος.

Η μητέρα φέρεται να έπεισε τα θύματά της να πάρουν δάνεια, διατηρώντας η ίδια ένα μερίδιο, λέγοντάς τους ότι προέβλεπε έναν «δισεκατομμυριούχο» στο μέλλον τους.

Οι αρχές αρνήθηκαν να χορηγηθεί εγγύηση στη μητέρα η οποία θα εμφανιστεί στο δικαστήριο την Πέμπτη (13/11). Η κόρη της θα εμφανιστεί στο δικαστήριο τον Ιανουάριο.

Η μητέρα αντιμετωπίζει 39 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης των δραστηριοτήτων μιας εγκληματικής ομάδας και της ανέντιμης απόκτησης οικονομικού πλεονεκτήματος μέσω απάτης.

Η κόρη της κατηγορείται για επτά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της απερίσκεπτης διαχείρισης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα.

Κατά τη σύλληψη που έγινε στην έπαυλη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που ζούσαν οι δύο δύο γυναίκες, η αστυνομία κατάσχεσε οικονομικά έγγραφα, κινητά τηλέφωνα, πολυτελείς τσάντες, μια ράβδο χρυσού 40 γραμμαρίων αξίας 5.000 ευρώ και μάρκες καζίνο αξίας άνω των 3.000 ευρώ.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η μητέρα ήταν ένα ισχυρό και μέλος της κοινότητάς και ως μάντισσα, δεχόταν πελάτες μερικοί από τους οποίους αποκάλυπταν ότι βρίσκονταν σε οικονομικές δυσκολίες.

Στη συνέχεια, προέβλεπε ότι ένας δισεκατομμυριούχος θα έσπευδε να τους βοηθήσει, και αυτό «θα συνέβαινε νωρίτερα παρά αργότερα» εάν έπαιρναν δάνειο.

Στο πλαίσιο της σύλληψης της Τετάρτης, οι ερευνητές πάγωσαν επίσης περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας σε περιουσιακά στοιχεία, προσθέτοντας στα 60 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας σε περιουσιακά στοιχεία που είχαν ήδη κατασχεθεί από μια ευρύτερη έρευνα για το συνδικάτο που ξεκίνησε πέρυσι.

«Αυτό που ξεκίνησε ως έρευνα για δόλια χρηματοδότηση αυτοκινήτων επεκτάθηκε στην αποκάλυψη ενός από τα πιο εξελιγμένα συνδικάτα οικονομικού εγκλήματος που έχω δει στην καριέρα μου στο τιμόνι της Ομάδας Οικονομικών Εγκλημάτων», δήλωσε ο Αστυνομικός Υπολοχαγός Γκόρντον Αρμπίντζα, διοικητής της ομάδας οικονομικών εγκλημάτων.

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι οι δραστηριότητες της εγκληματικής ομάδας περιλαμβάνουν «μεγάλης κλίμακας απάτη σε προσωπικά, επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια εναντίον πολλαπλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων».

