Γερμανός ΥΠΕΞ: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους το τέλος διαδικασίας που πρέπει άμεσα να ξεκινήσει

Τη Γερμανία εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, καθώς ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πρόκειται την Τετάρτη το πρωί να μιλήσει στην ομοσπονδιακή βουλή για τον προϋπολογισμό και συνεπώς δεν θα συμμετάσχει στις εργασίες των ΗΕ.

Σε δηλώσεις του το πρωί της Δευτέρας λίγο πριν την αναχώρησή του για τη Σύνοδο του ΟΗΕ, ο Υπουργός Εξωτερικών Βάντεφουλ, ανέφερε ότι η Γερμανία δεν πρόκειται επί του παρόντος να προβεί σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, ωστόσο πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η συζήτηση για τη λύση των δύο κρατών, προσθέτοντας ότι «για τη Γερμανία η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους θα είναι το τέλος μια διαδικασίας, που πρέπει άμεσα να ξεκινήσει».

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ σημείωσε ότι δύο χρόνια μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, δεν διαφαίνεται καμιά διέξοδος στη σύγκρουση, καθώς και ότι χρειάζεται άμεση κατάπαυση του πυρός, περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια για τον πληθυσμό στη Γάζα και άμεση άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «λανθασμένη» την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε βήματα προς την παράνομη προσάρτηση κατεχόμενων εδαφών υπονομεύουν τη δυνατότητα μίας βιώσιμης λύσης.

Το περιοδικό Politico εκτιμά ότι «αυτό υποδηλώνει ότι η Γερμανία θα μπορούσε σύντομα να συμφωνήσει σε κυρώσεις της ΕΕ κατά του Ισραήλ – τουλάχιστον όσον αφορά τους εξτρεμιστές υπουργούς και τους εποίκους».

ΚΥΠΕ