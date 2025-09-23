ΝΑΤΟ: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία – Προειδοποιεί τη Ρωσία με την ενεργοποίηση του άρθρου 5

Η Μόσχα λέει ότι δεν είναι αναμεμειγμένη στις υπερπτήσεις drones στην Κοπεγχάγη

Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι δεν είναι αναμεμειγμένη στις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, που μπλόκαραν χθες, Δευτέρα, για τέσσερις ώρες την αεροπορική κυκλοφορία.

«Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Οι δανικές αρχές κατήγγειλαν σήμερα μια «σοβαρή επίθεση» εναντίον των υποδομών της χώρας, με την Πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν να δηλώνει ότι «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο να ευθύνεται η Ρωσία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε, επίσης, σήμερα ότι, αν η πυρηνική συμφωνία New Start αφεθεί να εκπνεύσει τον ερχόμενο Φεβρουάριο δημιουργούνται κίνδυνοι για τη διεθνή ασφάλεια.

Στη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως η Ρωσία θα πρέπει να λάβει μέτρα, τα οποία δεν διευκρίνισε, αν οι ΗΠΑ δεν συμφωνήσουν να παραταθεί για ένα χρόνο η ισχύς της συνθήκης, όπως πρότεινε χθες, Δευτέρα, ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

ΚΥΠΕ

