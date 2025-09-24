Τραμπ: Υποσχέθηκε στους Άραβες ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σε Άραβες ηγέτες ότι δεν θα αφήσει το Ισραήλ να προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μεταδίδει το Politico, επικαλούμενο έξι πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Δύο από τα πρόσωπα που μίλησαν στο Politico είπαν ότι ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός στο θέμα αυτό, κατά τη συνάντηση που είχε με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Δύο άλλες πηγές είπαν ότι η αμερικανική ομάδα παρουσίασε το σχέδιο της αμερικανικής κυβέρνησης για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, που περιλάμβανε και την υπόσχεση ότι δεν θα προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη.

Εν τω μεταξύ, η παραθαλάσσια πόλη Εϊλάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο νότιο άκρο του Ισραήλ, επλήγη σήμερα το απόγευμα από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Οι υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών έκαναν λόγο για τουλάχιστον 20 τραυματίες «από τα θραύσματα», οι δύο εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν λίγο νωρίτερα, αφού εντοπίστηκε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πλησιάζει την περιοχή, προερχόμενο από την Υεμένη, ανέφερε ο στρατός.

«Καταβλήθηκαν προσπάθειες για την αναχαίτισή του», όμως «έπεσε στη ζώνη του Εϊλάτ», σημειώνεται στην ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.

Πολλά βίντεο, που το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να τα επαληθεύσει, αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν έναν δρόνο στον ουρανό, στα ανοιχτά του Εϊλάτ και στη συνέχεια μια έκρηξη πίσω από την αλυσίδα των ξενοδοχείων, στον παραθαλάσσιο δρόμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ