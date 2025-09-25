ΟΗΕ: Στάσιμη η ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου εν μέσω αβεβαιότητας

Η ανάπτυξη της ναυτιλίας, παγκοσμίως, η οποία διακινεί το 80% του παγκόσμιου εμπορίου εμπορευμάτων, βρίσκεται σε στασιμότητα, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ την Τετάρτη, καθώς ο τομέας αντιμετωπίζει γεωπολιτική αστάθεια και αυξανόμενη πολυπλοκότητα.

Οι πολιτικές εντάσεις, οι νέοι δασμοί, τα μεταβαλλόμενα πρότυπα συναλλαγών και οι νέες θαλάσσιες οδοί αναδιαμορφώνουν τη γεωγραφία του θαλάσσιου εμπορίου, αναφέρει σε νέα έκθεση η UNCTAD, η υπηρεσία εμπορίου και ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

«Από το κλείσιμο της Διώρυγας του Σουέζ το 1967 δεν έχουμε δει τόσο συνεχή διαταραχή στις αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου», αναφέρει στην έκθεση η επικεφαλής της UNCTAD, Ρεμπέκα Γκρίνσπαν.

«Τα πλοία που κάποτε διέσχιζαν την Ερυθρά Θάλασσα σε λίγες μέρες, τώρα πλέουν για εβδομάδες γύρω από το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας. Τα ναύλα μεταφοράς που ήταν σχετικά σταθερά για χρόνια τώρα μεταβάλλονται έντονα, από μήνα σε μήνα. Οι αλυσίδες εφοδιασμού που θεωρούσαμε ανθεκτικές έχουν αποδειχθεί εύθραυστες», επισημαίνει.

Εν μέσω τέτοιων διαταραχών, η έκθεση της Τετάρτης αναφέρει ότι «η ανάπτυξη προβλέπεται να επιβραδυνθεί το 2025». Αφού ο όγκος του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου αυξήθηκε κατά 2,2% το 2024, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί μόλις κατά 0,5% φέτος, προσθέτει.

Μεσοπρόθεσμα, μεταξύ 2026 και 2030, η UNCTAD αναμένει ότι ο συνολικός όγκος του θαλάσσιου εμπορίου θα αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό 2%.

Η επιβράδυνση έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων τεχνολογικών, περιβαλλοντικών και γεωοικονομικών μεταβάσεων, οι οποίες, σύμφωνα με την Γκρίνσπαν, «συγκλίνουν με ταχύτητα που απαιτεί ριζική επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας των θαλάσσιων μεταφορών».

Η UNCTAD αναφέρει ότι ο αντίκτυπος στο θαλάσσιο εμπόριο από τα νέα μέτρα πολιτικής των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών νέων δασμών και λιμενικών τελών, δεν έχει ακόμη κατανοηθεί πλήρως.

Ωστόσο, ο οργανισμός αναφέρει ότι το αποτέλεσμα θα ήταν σίγουρα «περισσότερες αναδρομολογήσεις, μεγαλύτερα ταξίδια και τελικά αυξημένο κόστος».

Αναφέρει επίσης ότι βαθύτερες αλλαγές αναδιαμορφώνουν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την απαλλαγή της ναυτιλίας από τον άνθρακα.

Πηγή: ΚΥΠΕ