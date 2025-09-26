Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χαμάς: Ένδειξη «απομόνωσης» του Ισραήλ η αποχώρηση αντιπροσωπειών κατά την ομιλία Νετανιάχου

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς θεωρεί ότι η μαζική αποχώρηση των αντιπροσωπειών πολλών χωρών όταν ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποτελεί μια «ένδειξη της απομόνωσης» του Ισραήλ, λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το μποϊκοτάζ της ομιλίας του Νετανιάχου δείχνει την απομόνωση του Ισραήλ και τις συνέπειες του πολέμου ολοκληρωτικής καταστροφής» που διεξάγει στον παλαιστινιακό θύλακα, ανέφερε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Τάχερ αλ Νούνου, σε μια ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΚΥΠΕ

