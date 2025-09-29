First Brands: Κήρυξε πτώχευση – Φόβοι για απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων

Αίτηση προστασίας από πτώχευση υπέβαλε η First Brands Group αποκαλύπτοντας συνολικά υποχρεώσεις άνω των 10 δισ. δολαρίων, σηματοδοτώντας μια από τις πιο θεαματικές καταρρεύσεις στις αγορές ιδιωτικού χρέους τα τελευταία χρόνια.

Η εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων με έδρα το Οχάιο υπέβαλε αίτηση προστασίας του Κεφαλαίου 11 στη Νότια Περιφέρεια του Τέξας αργά την Κυριακή, επισημοποιώντας την απότομη κατάρρευση μιας επιχείρησης που είχε δανειστεί δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικές αγορές δημιουργώντας ανησυχίες για πιο επικίνδυνο δανεισμό στη Wall Street, σημειώνουν οι Financial Times.

Στην αίτηση πτώχευσης, η First Brands, η οποία ανήκει στον γεννημένο στη Μαλαισία επιχειρηματία Πάτρικ Τζέιμς, δεν αποκάλυψε συγκεκριμένες υποχρεώσεις, αλλά εκτιμά ότι κυμαίνονται μεταξύ 10 και 50 δισ. δολαρίων, ενώ το ενεργητικό της σε 1 έως 10 δισ. δολάρια.

Έκθεση πολλών εταιρειών

Η αίτηση της Κυριακής ανέφερε αρκετές εξειδικευμένες επενδυτικές εταιρείες ως πιστωτές με έκθεση στο λεγόμενο «factoring» της First Brands – χρηματοδότηση μέσω τιμολογίων – συμπεριλαμβανομένης μιας μονάδας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Jefferies.

Η ανάγκη της εταιρείας να υποβάλει αίτηση προστασίας από πτώχευση επιταχύνθηκε όταν μια από τις τράπεζές της κατάσχεσε πρόσφατα μέρος των μετρητών της, όπως έχουν αναφέρει στο παρελθόν οι Financial Times.

Η First Brands εξασφάλισε μια σανίδα σωτηρίας 1,1 δισ. δολαρίων από τους πιστωτές της στο πλαίσιο της πτώχευσης, ένα δάνειο που θα χρησιμοποιήσει για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές της καθώς αναδιαρθρώνει τις δραστηριότητές της και επιδιώκει να μειώσει τα χρέη της.

Η ταχύτητα με την οποία επιδεινώθηκε η οικονομική θέση της First Brands έχει σοκάρει τους επενδυτές χρέους και έχει προκαλέσει έλεγχο των προτύπων δέουσας επιμέλειας στις ακμάζουσες πιστωτικές αγορές.

Πριν από δύο εβδομάδες, τα δάνεια του ομίλου εξακολουθούσαν να διαπραγματεύονται σε επίπεδα που υποδήλωναν σχετικό εφησυχασμό σχετικά με τα οικονομικά του. Μέχρι την Παρασκευή, το χρέος του με την υψηλότερη κατάταξη άλλαξε χέρια στο ένα τρίτο της ονομαστικής του αξίας, ενώ περισσότερα δάνεια χαμηλότερης αξίας διατιμήθηκαν σε σεντς ανά δολάριο.

Μαζί με την κατάρρευση της τράπεζας αυτοκινήτων υψηλού κινδύνου Tricolor στις αρχές του μήνα, η ταχεία πτώση της First Brands έχει εγείρει ανησυχίες για σημαντικές απώλειες για ορισμένους από τους πιο γνωστούς παίκτες της Wall Street και την πιθανότητα ευρύτερων επιπτώσεων στις αγορές εταιρικού χρέους.

Τρόμος στη βιομηχανία ανταλλακτικών

Η μεγάλης κλίμακας πτώχευση θα μπορούσε να προκαλέσει τρόμο στη βιομηχανία ανταλλακτικών αυτοκινήτων, η οποία ήδη ταλανίζεται από τις δασμολογικές πολιτικές του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από την υπερπόντια παραγωγή.

Την τελευταία δεκαετία, ο Τζέιμς μετέτρεψε τον όμιλό του από μια εξειδικευμένη βιομηχανική επιχείρηση με έδρα το Οχάιο σε μια εκτεταμένη πολυεθνική επιχείρηση, μέσω μιας σειράς συμφωνιών που χρηματοδοτούνται από χρέη.

Εκτός από τα εργοστάσιά της στις ΗΠΑ που εκτείνονται από την Καλιφόρνια έως την Πενσυλβάνια, η First Brands έχει δραστηριότητες σε χώρες όπως η Ρουμανία, το Μεξικό και η Ταϊβάν.

Οι διεθνείς δραστηριότητες της εταιρείας δεν συμπεριλήφθηκαν στην αίτηση πτώχευσης την Κυριακή. Η First Brands διόρισε τον Τσαρλς Μουρ, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Alvarez & Marsal, ως επικεφαλής αναδιάρθρωσης.

Η αίτηση πτώχευσης είναι η δεύτερη μέσα σε μια εβδομάδα που συνδέεται με τον Τζέιμς, μετά από μια σειρά από λεγόμενες οντότητες ειδικού σκοπού που παρείχαν χρηματοδότηση εκτός ισολογισμού στην εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων κατέρρευσαν.

