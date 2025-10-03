Γενική απεργία στην Ιταλία σε συμπαράσταση προς την Global Sumud Flottilla

Απέπλευσε από τη Σμύρνη με προορισμό το Αιγαίο το Πίρι Ρέις

Η κινητοποίηση αφορά όλο τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: από τα τοπικά μαζικής μεταφοράς, μέχρι την δημόσια διοίκηση, τους εκπαιδευτικούς, τις αερομεταφορές και τα τρένα.

Τα μέλη των ιταλικών συνδικάτων Cgil και Usb απεργούν την Παρασκευή για όλο το εικοσιτετράωρο σε ένδειξη συμπαράστασης προς τα μέλη του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flottilla που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και για να εκφράσουν την καταδίκη τους για την αναχαίτισή του.

Την Πέμπτη το απόγευμα η Ιταλική Ρυθμιστική Επιτροπή έκρινε ότι η απεργία του συνδικάτου Cgil δεν σέβεται τον ισχύοντα κανονισμό, διότι προκηρύχθηκε μόνον πριν από σαράντα οκτώ ώρες. Ο Γραμματέας της συνδικαλιστικής οργάνωσης όμως, Μαουρίτσιο Λαντίνι, απάντησε ότι πρόκειται να προσφύγει κατά της απόφασης αυτής και ότι η απεργία δεν πρόκειται να ανασταλεί.

«Η ένοπλη επίθεση η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου κατά μη στρατιωτικών πλοίων που μετέφεραν Ιταλούς πολίτες αποτελεί σοβαρότατο συμβάν: πρόκειται για άμεση απειλή κατά της ακεραιότητας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των εθελοντών που συμμετείχαν στην αποστολή αυτή», υπογραμμίζουν σε ανακοίνωσή τους τα ιταλικά συνδικάτα Cgil και Usb.

