Απέπλευσε από τη Σμύρνη με προορισμό το Αιγαίο το Πίρι Ρέις

Το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» να απέπλευσε από το λιμάνι της Σμύρνης με προορισμό προς το Αιγαίο προκειμένου να διεξάγει έρευνες βάσει NAVTEX, δεσμεύοντας περιοχές που βρίσκονται σε ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τουρκικό ωκεανογραφικό πλέει σε τουρκικά χωρικά ύδατα προς το παρόν.

Με τη NAVTEX η Τουρκία δεσμεύει μια εκτεταμένη περιοχή στο κεντρικό Αιγαίο από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου.

Η Ελλάδα απάντησε με αντι-NAVTEX που εξέδωσε ο σταθμός Λήμνου της Υδρoγραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, αναφέροντας ότι η τουρκική NAVTEX, είναι παράνομη, καθώς επιχειρεί να δεσμεύσει περιοχές που βρίσκονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι ορισμένες από τις θέσεις που αναφέρονται στην τουρκική αναγγελία, βρίσκονται εντός της περιοχής υπηρεσίας NAVTEX της Ελλάδας, όπου ο σταθμός της Λήμνου, είναι η μοναδική αρμόδια Αρχή για την εκπομπή μηνυμάτων NAVTEX.

Οι ελληνικές Αρχές έχουν τονίσει πως η Αθήνα θα παρακολουθεί στενά την πορεία του τουρκικού σκάφους και παραμένει σε ετοιμότητα για τυχόν εξελίξεις.

Η θέση του τουρκικού ωκεανογραφικού αυτή τη στιγμή:

Η Τουρκική Navtex

Η Navtex που εξέδωσε η υδρογραφική υπηρεσία Σμύρνnς του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, αναφέρει ότι το Piri Reis, θα βγεί από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου για έρευνες στο Αιγαίο με κατεύθυνση δυτικά της Χίου και της Μυτιλήνης.

Πηγή: cnn.gr