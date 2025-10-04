Οι χάκερς αφήνουν την Ιαπωνία χωρίς... μπίρα

Μπροστά στην έλλειψη προϊόντων Asahi, όπως της μπίρας και του εμφιαλωμένου τσαγιού, βρίσκεται η Ιαπωνία, καθώς ο γίγαντας ποτών αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις μιας μεγάλης κυβερνοεπίθεσης που έχει επηρεάσει τις δραστηριότητές του στη χώρα.

Τα περισσότερα εργοστάσια του Ομίλου Asahi στην Ιαπωνία έχουν σταματήσει από τη Δευτέρα, μετά την επίθεση που έπληξε το σύστημα παραγγελιών και παραδόσεων, σύμφωνα εξάλλου και με όσα ανακοίνωσε η εταιρεία.

Μεγάλοι Ιάπωνες retailers, συμπεριλαμβανομένων των FamilyMart και Lawson, έχουν πλέον προειδοποιήσει τους πελάτες να αναμένουν ελλείψεις προϊόντων Asahi, αναφέρει το BBC.

Η Asahi έχει αναστείλει προσωρινά τις παραγγελίες και τις αποστολές των προϊόντων της χωρίς «καμία προοπτική επανέναρξης», σημείωσε η FamilyMart σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

Σχέση retail και Asahi

Η αλυσίδα FamilyMart – η οποία διατηρεί τα μεγαλύτερα καταστήματα μικρής λιανικής της Ιαπωνίας – επισήμανε ότι η σειρά εμφιαλωμένων τσαγιών Famimaru, τα οποία παρασκευάζονται από την Asahi, αναμένεται να παρουσιάσει έλλειψη ή να εξαντληθεί.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τους πελάτες μας για οποιαδήποτε ταλαιπωρία προκλήθηκε», δήλωσε η FamilyMart, προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με την Asahi για την επανέναρξη της πώλησης των προϊόντων.

Η Lawson, μια άλλη μεγάλη ιαπωνική εταιρεία λιανικής πώλησης, ανακοίνωσε επίσης ότι αναμένει ότι ορισμένα προϊόντα της Asahi θα παρουσιάσουν έλλειψη από σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό δήλωσε ότι σχεδιάζει να προμηθευτεί εναλλακτικά προϊόντα για να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο στους πελάτες.

Ομοίως και η ιαπωνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ, Life Cooperation, που προειδοποίησε επίσης ότι τα προϊόντα της Asahi ενδέχεται σύντομα να εξαντληθούν.

Διεθνής αναστάτωση

Η Asahi είναι η μεγαλύτερη ζυθοποιία στην Ιαπωνία και κατέχει επίσης την Fullers στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκόσμιες μάρκες όπως οι Peroni, Pilsner Urquell και Grolsch. Η Ιαπωνία αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ των συνολικών πωλήσεών της.

Ωστόσο, φρόντισε να τονίσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η βλάβη του συστήματος περιορίζεται στις εγχώριες δραστηριότητές της. Ανέφερε επίσης ότι δεν υπήρξε «επιβεβαιωμένη διαρροή προσωπικών πληροφοριών ή δεδομένων πελατών».

«Διερευνούμε ενεργά την αιτία και εργαζόμαστε για την αποκατάσταση των λειτουργιών. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση», πρόσθεσε.

Πηγή: ot.gr