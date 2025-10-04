Απέπλευσε από τη Σμύρνη με προορισμό το Αιγαίο το Πίρι Ρέις

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τραμπ: Η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ήδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις για λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, έγραψε στο Truth Social o Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι η απάντηση της Χαμάς σημαίνει ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα για να απελευθερωθούν οι όμηροι

«Βάσει της δήλωσης που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμοι για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον λογαριασμό του στο Truth Social.

«Προς το παρόν, είναι υπερβολικά επικίνδυνο να γίνει κάτι τέτοιο. Βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, αλλά για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή».

Πηγή: naftemporiki.gr

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΙΣΡΑΗΛΧΑΜΑΣΓΑΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα