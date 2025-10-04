CNN: Σοκαρισμένος ο Νετανιάχου από την αντίδραση του Τραμπ στην απάντηση της Χαμάς

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στη Χαμάς προκάλεσε διπλό αιφνιδιασμό στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το CNN, επικαλούμενο καλά πληροφορημένη ισραηλινή πηγή που μίλησε για τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις γύρω από την εκεχειρία.

Το πρώτο σοκ

Όπως εξήγησε η ίδια πηγή, η ισραηλινή πλευρά εκτίμησε ότι η απάντηση της Χαμάς στο 20σημο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που πρότεινε ο Τραμπ ισοδυναμούσε με απόρριψη.

Αντίθετα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε τη δήλωση ως ένδειξη πως η Χαμάς είναι «έτοιμη για διαρκή ειρήνη». Αυτό ήταν το πρώτο σοκ για τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του.

Η δεύτερη αιφνιδιαστική κίνηση

Το δεύτερο χτύπημα ήρθε λίγο αργότερα: η διαταγή του Τραμπ να σταματήσουν άμεσα οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα.

Η εντολή αυτή ανάγκασε το Ισραήλ να παγώσει την επιχείρηση προσωρινά – αν και υπήρξαν στη συνέχεια αναφορές για ισραηλινά πλήγματα.

Το νέο σκηνικό

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ισραήλ ήταν έτοιμο να προσέλθει σε οποιονδήποτε νέο γύρο διαπραγματεύσεων μόνο «υπό πυρά», διατηρώντας δηλαδή την πίεση μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ωστόσο, οι κινήσεις του Τραμπ άφησαν στην ισραηλινή ηγεσία ελάχιστα περιθώρια ελιγμών.

Το αν αυτή η αμερικανική παρέμβαση θα οδηγήσει σε ουσιαστική εκεχειρία ή σε νέα ρήξη, παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

Πηγή: naftemporiki.gr