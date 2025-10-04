Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ρωσική επίθεση με drones σε επιβατικό τρένο στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «βάρβαρη επίθεση» στη Σούμι – Μεταξύ των τραυματιών εργαζόμενοι και επιβάτες

Μια ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας τραυμάτισε τουλάχιστον 30 άτομα, δήλωσε το Σάββατο ο Πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ρωσικός στρατός έχει επανειλημμένα στοχεύσει τις σιδηροδρομικές υποδομές της Ουκρανίας από την εισβολή του τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση στον σταθμό Σόστκα στο Σούμι «βάρβαρη».

«Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε για τουλάχιστον 30 θύματα», συμπεριλαμβανομένων επιβατών και προσωπικού των σιδηροδρόμων, είπε.

Ανάρτησε ένα βίντεο που δείχνει ένα κατεστραμμένο βαγόνι τρένου να τυλίγεται στις φλόγες με κατεστραμμένο μέταλλο και σπασμένα παράθυρα.

«Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μην γνώριζαν ότι χτυπούσαν αμάχους», πρόσθεσε.

Το σημείο βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα.

Ένα άλλο κύμα νυχτερινών επιθέσεων από τον ρωσικό στρατό το Σάββατο διέκοψε την ηλεκτροδότηση σε περίπου 50.000 νοικοκυριά στην βόρεια περιοχή Τσερνιγκιβ.

Ο στρατός της Ουκρανίας ισχυρίστηκε, επίσης, το Σάββατο ότι έπληξε ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στη βορειοδυτική περιοχή Λένινγκραντ της Ρωσίας.

Το Κίεβο έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις δικές του επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, σε αυτό που αποκαλεί δίκαιη τιμωρία για τις καθημερινές επιθέσεις της Ρωσίας στις πόλεις και το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

