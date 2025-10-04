Ρωσική επίθεση με drones σε επιβατικό τρένο στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Μια ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας τραυμάτισε τουλάχιστον 30 άτομα, δήλωσε το Σάββατο ο Πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ρωσικός στρατός έχει επανειλημμένα στοχεύσει τις σιδηροδρομικές υποδομές της Ουκρανίας από την εισβολή του τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση στον σταθμό Σόστκα στο Σούμι «βάρβαρη».

«Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε για τουλάχιστον 30 θύματα», συμπεριλαμβανομένων επιβατών και προσωπικού των σιδηροδρόμων, είπε.

Ανάρτησε ένα βίντεο που δείχνει ένα κατεστραμμένο βαγόνι τρένου να τυλίγεται στις φλόγες με κατεστραμμένο μέταλλο και σπασμένα παράθυρα.

«Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μην γνώριζαν ότι χτυπούσαν αμάχους», πρόσθεσε.

Russians have just targeted a passenger train in Ukraine's Sumy region, injuring dozens of people as they made their commute.



Russians continue their war on Ukraine's civilian population. pic.twitter.com/HFQlCinCCe — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) October 4, 2025

Το σημείο βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα.

Ένα άλλο κύμα νυχτερινών επιθέσεων από τον ρωσικό στρατό το Σάββατο διέκοψε την ηλεκτροδότηση σε περίπου 50.000 νοικοκυριά στην βόρεια περιοχή Τσερνιγκιβ.

Ο στρατός της Ουκρανίας ισχυρίστηκε, επίσης, το Σάββατο ότι έπληξε ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στη βορειοδυτική περιοχή Λένινγκραντ της Ρωσίας.

Το Κίεβο έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις δικές του επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, σε αυτό που αποκαλεί δίκαιη τιμωρία για τις καθημερινές επιθέσεις της Ρωσίας στις πόλεις και το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ