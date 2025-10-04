Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει παλαιστινιακή διάσκεψη για το μέλλον της Γάζας, σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς

Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, αλλά δεν έκανε λόγο για τον αφοπλισμό της και για την εξορία της από το παλαιστινιακό έδαφος.

Η Αίγυπτος θα οργανώσει μια διάσκεψη με συμμετοχή των διαφόρων παλαιστινιακών παρατάξεων για να αποφασίσουν για το μέλλον της λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς.

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει ένα «διαπαλαιστινιακό διάλογο για την παλαιστινιακή ενότητα και το μέλλον της Γάζας, περιλαμβανομένου του ζητήματος της διοίκησης της λωρίδας της Γάζας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματούχος αυτός, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, αλλά δεν έκανε λόγο για τον αφοπλισμό της και για την εξορία της από το παλαιστινιακό έδαφος μετά το τέλος του πολέμου, σημεία κλειδιά του σχεδίου Τραμπ. Υπογράμμισε επίσης ότι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες για το μέλλον του παλαιστινιακού εδάφους.

