Το ρομπότ που θα χτίζει χωρίς τσιμέντο σπίτι 200 τ.μ. μέσα σε μία μέρα, στη Γη και στο διάστημα

Η Charlotte είναι ένα αυτόνομο ρομπότ που μπορεί να δημιουργήσει τρισδιάστατα εκτυπωμένα σπίτια στη Γη και στο διάστημα, χωρίς να χρησιμοποιήσει τσιμέντο.

Αναπτύχθηκε από τις εταιρείες Crest Robotics και Earthbuilt Technology και χρησιμοποιεί τοπικές πρώτες ύλες για την κατασκευή τοίχων ή εξωτερικών χώρων. Στη Γη, συλλέγει άμμο, χώμα και απόβλητα όπως τα θρυμματισμένα τούβλα.

Στη Σελήνη, το σύστημα χρησιμοποιεί τον ρηγόλιθο που καλύπτει την επιφάνειά της και αποτελείται από σκόνη, χώμα και σπασμένα πετρώματα.

Τα συλλεγμένα υλικά συμπιέζονται και μετά από 3D εκτύπωση γίνονται οι πλάκες που στοιβάζονται προκειμένου να σχηματίσουν τους τοίχους του σπιτιού, αναφέρει το αρχιτεκτονικό περιοδικό Designboom.

Στη Σελήνη, η Charlotte θα χρησιμοποιεί ρηγόλιθο ως πρώτη ύλη για τις κατασκευές της

Crest Robotics, Earthbuilt Technology

Η Charlotte έχει σχήμα αράχνης (γι’ αυτό και το όνομά της προέρχεται από το παιδικό βιβλίο «Σάρλοτ η αραχνούλα») και οι δημιουργοί της αναφέρουν ότι είναι ελαφριά και αρθρωτή, προκειμένου να διπλώνεται και να μεταφέρεται με οχήματα ή πυραύλους.

Μόλις αναπτυχθεί, τα εύκαμπτα πόδια καθιστούν τη Charlotte αρκετά ευκίνητη ώστε να κινείται και να εκτυπώνει τα υλικά, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για τη λειτουργία της σε ανώμαλες επιφάνειες όπως το σεληνιακό έδαφος.

Μηδενικές εκπομπές και απόβλητα

Η Crest Robotics και η Earthbuilt Technology έχουν θέσει στόχο για τη Charlotte να ολοκληρώνει ένα σπίτι 200 τετραγωνικών μέτρων σε μία μόνο μέρα. Προσπαθούν να αφαιρέσουν βήματα από την αλυσίδα εφοδιασμού για να επιταχύνουν τη διαδικασία. Συνήθως, η κατασκευή ενός σπιτιού απαιτεί την επεξεργασία τσιμέντου και τη μεταφορά τούβλων.

Η Charlotte αντικαθιστά τα παραπάνω με μία μόνο διαδικασία: εισάγονται τοπικές πρώτες ύλες και βγαίνουν τελειωμένοι δομικοί τοίχοι. Αποφεύγοντας το τσιμέντο και τα τούβλα, το ρομπότ αφαιρεί τα βιομηχανικά στάδια με τις υψηλές εκπομπές άνθρακα, και έτσι κατά τη διάρκεια της κατασκευής οι εκπομπές είναι σχεδόν μηδενικές. Επιπλέον, δεν αφήνει υπολείμματα και απόβλητα.

Η Charlotte καθοδηγείται από ψηφιακά σχέδια και εκτυπώνει το κτίριο στρώμα προς στρώμα με ακρίβεια, χωρίς σφάλματα στη μέτρηση. Προς το παρόν, οι δύο εταιρείες αναζητούν συνεργάτες για την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την εμπορική διάθεση του αυτόνομου ρομποτικού 3D εκτυπωτή. Η Charlotte παρουσιάστηκε πρόσφατα στο 76ο Διεθνές Συνέδριο Αστροναυτικής (29/9 – 3/10) στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Πηγή: cnn.gr