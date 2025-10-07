Απελευθερώθηκαν 13 Βραζιλιάνοι ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα

Η Βραζιλία ανακοίνωσε σήμερα την απελευθέρωση 13 Βραζιλιάνων, μεταξύ των οποίων μία βουλευτής, που συμμετείχαν στην αποστολή του στολίσκου για τη Γάζα και είχαν τεθεί υπό κράτηση από τις ισραηλινές αρχές μετά την αναχαίτιση των πλοίων του στολίσκου.

Έπειτα από διαπραγματεύσεις, οι 13 Βραζιλιάνοι «οδηγήθηκαν μέχρι τα σύνορα με την Ιορδανία και αφέθηκαν ελεύθεροι», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το Υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας.

Η ομάδα περιελάμβανε τη βουλευτή Λουιζιάνι Λινς, του Κόμματος Εργαζομένων του Βραζιλιάνου Προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

«Έπειτα από εξαήμερη παράνομη κράτηση στο Ισραήλ, οι 13 Βραζιλιάνοι του διεθνούς στολίσκου Global Sumud αφέθηκαν επιτέλους ελεύθεροι», έγραψε η βουλευτής στον λογαριασμό της στο Instagram, συνοδεύοντας το μήνυμά της με φωτογραφίες των συντρόφων της.

Ο στολίσκος των 45 πλοίων είχε αναχωρήσει από την Ισπανία με σκοπό να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου ο ΟΗΕ κήρυξε κατάσταση λιμού έπειτα από δύο χρόνια πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Τα σκάφη αναχαιτίστηκαν μεταξύ 1ης και 3ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, τουλάχιστον 470 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτά τέθηκαν υπό κράτηση. Οι απελάσεις των ακτιβιστών ξεκίνησαν στις 2 Οκτωβρίου.

Χθες, Δευτέρα, ο Πρόεδρος Λούλα είχε καλέσει την ισραηλινή Κυβέρνηση να επιτρέψει την απελευθέρωση «το ταχύτερο δυνατό» των 13 Βραζιλιάνων που παρέμεναν υπό κράτηση και την επιστροφή τους «με κάθε ασφάλεια» στη χώρα τους.

Το Ισραήλ «παραβίασε τους διεθνείς νόμους αναχαιτίζοντας τα σκάφη του στολίσκου» έξω από τα χωρικά του ύδατα, έγραψε στο X.

Η ισραηλινή Κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι 171 ακτιβιστές απελάθηκαν, μεταξύ των οποίων η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Πολλοί ακτιβιστές δήλωσαν κατά την άφιξή τους στην Αθήνα ότι «χτυπήθηκαν» και τους μεταχειρίστηκαν «σαν ζώα» μετά την αναχαίτιση του στολίσκου.

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε από την πλευρά του ότι «όλα τα νόμιμα δικαιώματα» των ακτιβιστών, μεταξύ των οποίων και της Γκρέτα Τούνμπεργκ, «τηρήθηκαν πλήρως» και κατήγγειλε «ψεύδη».

Πηγή: ΚΥΠΕ