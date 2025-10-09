Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Mπορεί να υπάρξει άλλος Πρωθυπουργός μέσα στις επόμενες 48 ώρες, εκτιμά ο Λεκορνί

Πρόσθεσε πως υπάρχουν διαφορές αντιλήψεων μεταξύ των κομμάτων, ως προς τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 που ωστόσο, όπως πιστεύει, μπορούν να ξεπεραστούν

Την πεποίθηση ότι μπορεί να υπάρξει διάδοχη κατάσταση, με άλλον Πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες, εξέφρασε την Τετάρτη ο τελών υπό παραίτηση Πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο Λεκορνί δήλωσε ότι μετά τις διαβουλεύσεις που είχε με τους εκπροσώπους των γαλλικών κοινοβουλευτικών κομμάτων και την συνάντηση του με τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, θεωρεί πως υπάρχει μια σαφής κοινοβουλευτική πλειοψηφία που τάσσεται κατά της διάλυσης της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και της προκήρυξης πρόωρων βουλευτικών εκλογών και ότι μπορεί να υπάρξει διάδοχη κατάσταση, με άλλον Πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Αναγνώρισε, μιλώντας σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, ότι υπάρχουν διαφορές αντιλήψεων μεταξύ των κομμάτων, ως προς τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 που ωστόσο, όπως πιστεύει, μπορούν να ξεπεραστούν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

