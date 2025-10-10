Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο το Νόμπελ Ειρήνης - Έμεινε με άδεια χέρια ο Τραμπ (video)

Στην Maria Corina Machado απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, «για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης έχει απονεμηθεί 101 φορές από το 1901.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Τα βραβεία Νόμπελ στη Χημεία, τη Φυσική, την Ιατρική και τη Λογοτεχνία έχουν ήδη απονεμηθεί αυτή την εβδομάδα. Το βραβείο που αφορά την Οικονομία, θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα.

