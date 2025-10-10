Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο το Νόμπελ Ειρήνης - Έμεινε με άδεια χέρια ο Τραμπ (video)

Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης έχει απονεμηθεί 101 φορές από το 1901.

Στην Maria Corina Machado απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, «για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

 

Τα βραβεία Νόμπελ στη Χημεία, τη Φυσική, την Ιατρική και τη Λογοτεχνία έχουν ήδη απονεμηθεί αυτή την εβδομάδα. Το βραβείο που αφορά την Οικονομία, θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα.

cnn.gr

