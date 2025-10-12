Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου» σύμφωνα με πηγή της οργανώσης

«Για τη Χαμάς, η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας είναι ένα διευθετημένο θέμα».

«Η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο», τονίζει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μία πηγή της ένοπλης οργάνωσης με γνώση επί των διαπραγματεύσεων. 

«Για τη Χαμάς, η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας είναι ένα διευθετημένο θέμα. Η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει καθόλου στη μεταβατική φάση, κάτι που σημαίνει πως έχει απαρνηθεί τον έλεγχο της Λωρίδα της Γάζας, όμως παραμένει ένα θεμελιώδες στοιχείο της παλαιστινιακής κοινωνίας», είπε στο AFP αυτή η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

