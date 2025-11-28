Πιπεριές με ντομάτα και τυρί

Ο chef Γιώργος Τσούλης προτείνει ένα πεντανόστιμο και πανεύκολο ορεκτικό με πιπεριές, ντομάτα και τυρί για απόλαυση με άρωμα Μεσογείου. Γρήγορο και πεντανόστιμο!

Υλικά

5 ντομάτες, ώριμες

3 κ.σ. βούτυρο

2 πιπεριές Φλωρίνης, κομμένες σε χοντρές ροδέλες

2 πιπεριές κέρατο, κομμένες σε χοντρές ροδέλες

1 καυτερή πιπεριά, κομμένη σε χοντρές ροδέλες

200 γρ. μυζήθρα, νωπή

Αλάτι

Πιπέρι

Ελαιόλαδο

Εκτέλεση

1 Στο πολυκοπτικό αδειάζουμε τις ντομάτες, τις πολτοποιούμε πολύ καλά και αφήνουμε στην άκρη.

2 Ζεσταίνουμε ένα βαθύ τηγάνι σε μέτρια φωτιά, ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το βούτυρο και σοτάρουμε τις πιπεριές, μέχρι να μαλακώσουν.

3 Προσθέτουμε τις πολτοποιημένες ντομάτες, αλάτι και πιπέρι και σιγοβράζουμε για 7 με 8 λεπτά.

4 Χαμηλώνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε τη μυζήθρα, μαγειρεύουμε για 3 ακόμη λεπτά, και σερβίρουμε.