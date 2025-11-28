Πιπεριές με ντομάτα και τυρί

Ο chef Γιώργος Τσούλης προτείνει ένα πεντανόστιμο και πανεύκολο ορεκτικό με πιπεριές, ντομάτα και τυρί για απόλαυση με άρωμα Μεσογείου. Γρήγορο και πεντανόστιμο!
Υλικά
- 5 ντομάτες, ώριμες
- 3 κ.σ. βούτυρο
- 2 πιπεριές Φλωρίνης, κομμένες σε χοντρές ροδέλες
- 2 πιπεριές κέρατο, κομμένες σε χοντρές ροδέλες
- 1 καυτερή πιπεριά, κομμένη σε χοντρές ροδέλες
- 200 γρ. μυζήθρα, νωπή
- Αλάτι
- Πιπέρι
- Ελαιόλαδο
Εκτέλεση
1 Στο πολυκοπτικό αδειάζουμε τις ντομάτες, τις πολτοποιούμε πολύ καλά και αφήνουμε στην άκρη.
2 Ζεσταίνουμε ένα βαθύ τηγάνι σε μέτρια φωτιά, ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το βούτυρο και σοτάρουμε τις πιπεριές, μέχρι να μαλακώσουν.
3 Προσθέτουμε τις πολτοποιημένες ντομάτες, αλάτι και πιπέρι και σιγοβράζουμε για 7 με 8 λεπτά.
4 Χαμηλώνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε τη μυζήθρα, μαγειρεύουμε για 3 ακόμη λεπτά, και σερβίρουμε.