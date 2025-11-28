Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πιπεριές με ντομάτα και τυρί

Ο chef Γιώργος Τσούλης προτείνει ένα πεντανόστιμο και πανεύκολο ορεκτικό με πιπεριές, ντομάτα και τυρί για απόλαυση με άρωμα Μεσογείου. Γρήγορο και πεντανόστιμο!

Υλικά

  • 5 ντομάτες, ώριμες
  • 3 κ.σ. βούτυρο
  • 2 πιπεριές Φλωρίνης, κομμένες σε χοντρές ροδέλες
  • 2 πιπεριές κέρατο, κομμένες σε χοντρές ροδέλες
  • 1 καυτερή πιπεριά, κομμένη σε χοντρές ροδέλες
  • 200 γρ. μυζήθρα, νωπή
  • Αλάτι
  • Πιπέρι
  • Ελαιόλαδο 

Εκτέλεση

1 Στο πολυκοπτικό αδειάζουμε τις ντομάτες, τις πολτοποιούμε πολύ καλά και αφήνουμε στην άκρη.

2 Ζεσταίνουμε ένα βαθύ τηγάνι σε μέτρια φωτιά, ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το βούτυρο και σοτάρουμε τις πιπεριές, μέχρι να μαλακώσουν.

3 Προσθέτουμε τις πολτοποιημένες ντομάτες, αλάτι και πιπέρι και σιγοβράζουμε για 7 με 8 λεπτά.

4 Χαμηλώνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε τη μυζήθρα, μαγειρεύουμε για 3 ακόμη λεπτά, και σερβίρουμε.

 

