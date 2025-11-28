Έριξε το τυράκι ο Νικόλας και…

Τσίμπησαν οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι για την προοπτική συνένωσης ΔΗΚΟ/ΔΗΠΑ, αλλά και της προσωπικής επιβίωσής τους, σαν ναυαγοί, σαν Ροβινσώνες, σε έναν χάρτη που αλλάζει ανησυχητικά. Ο Νικόλας λέει ότι έστειλε επιστολή για κοινό ψηφοδέλτιο, ενώ ψίθυροι αναφέρονταν σε καινοτόμο σχήμα με συμπροέδρους, και ο Καρογιάν ότι δεν στάλθηκε ποτέ τέτοια επιστολή. Ο Μιχάλης Γιακουμής θεωρεί ότι δεν υπάρχουν διαφορές και πρέπει να συνενωθούν προτάσσοντας το επιχείρημα της συμμετοχής στην κυβέρνηση, από την οποία όμως πρόσφατα ήθελε να αποχωρήσει λόγω της διαχείρισης στις πυρκαγιές. Ο Μαρίνος Κλεάνθους θυμίζει τις συνθήκες του διαζυγίου από το ΔΗΚΟ και τη δημιουργία της ΔΗΠΑ και ο παλαιάς κοπής ΔΗΚΟικός Νίκος Κλεάνθους αναφέρεται σε φτώχεια των δύο. Ποιος από όλους φοβάται περισσότερο;

ΑνΔ