Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Έριξε το τυράκι ο Νικόλας και…

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τσίμπησαν οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι για την προοπτική συνένωσης ΔΗΚΟ/ΔΗΠΑ, αλλά και της προσωπικής επιβίωσής τους, σαν ναυαγοί, σαν Ροβινσώνες, σε έναν χάρτη που αλλάζει ανησυχητικά. Ο Νικόλας λέει ότι έστειλε επιστολή για κοινό ψηφοδέλτιο, ενώ ψίθυροι αναφέρονταν σε καινοτόμο σχήμα με συμπροέδρους, και ο Καρογιάν ότι δεν στάλθηκε ποτέ τέτοια επιστολή. Ο Μιχάλης Γιακουμής θεωρεί ότι δεν υπάρχουν διαφορές και πρέπει να συνενωθούν προτάσσοντας το επιχείρημα της συμμετοχής στην κυβέρνηση, από την οποία όμως πρόσφατα ήθελε να αποχωρήσει λόγω της διαχείρισης στις πυρκαγιές. Ο Μαρίνος Κλεάνθους θυμίζει τις συνθήκες του διαζυγίου από το ΔΗΚΟ και τη δημιουργία της ΔΗΠΑ και ο παλαιάς κοπής ΔΗΚΟικός Νίκος Κλεάνθους αναφέρεται σε φτώχεια των δύο. Ποιος από όλους φοβάται περισσότερο;

ΑνΔ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα