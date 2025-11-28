Μετρήθηκαν στον χρόνο και έχασαν...

Πληροφορίες από τα επιτελεία ορισμένων κομμάτων αναφέρουν ότι η δυστοκία αναζήτησης υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές είναι όχι απλώς υπαρκτή αλλά και καταθλιπτική. Τα κόμματα του Κέντρου αλλά και νεοφερμένοι σχηματισμοί δυσκολεύονται να συμπληρώσουν τα ψηφοδέλτια στις διάφορες επαρχίες. Αυτό το κατάντημα το έφερε η απαξίωση της πολιτικής και κυρίως η αποσύνθεση της κομματικής δράσης. Τα υφιστάμενα κόμματα μετρήθηκαν στον χρόνο, δεν κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν τις πολιτικές και πρακτικές τους και σήμερα τρέχουν να συμπληρώσουν τα ψηφοδέλτια με ό,τι βρουν στο παζάρι, αν τελικά υπάρχουν κάποιοι για να τους εντάξουν στις λίστες τους.

