Σύνεση και προσοχή με τα έγγραφα

Κάτι παραπάνω από μια συνηθισμένη υπόθεση φαίνεται ότι είναι η υπόθεση με τα έγγραφα από τις Κεντρικές Φυλακές. Η υπόθεση έχει καταχωρισθεί για τις 15 Δεκεμβρίου και στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται τα ονόματα 8 προσώπων, μεταξύ των οποίων της πρώην διευθύντριας των Φυλακών Άννας Αριστοτέλους και της πρώην υποδιευθύντριας Αθηνάς Δημητρίου. Ωστόσο, μέχρι την έναρξη της δίκης και ειδικότερα μέχρι την ολοκλήρωσή της, οτιδήποτε άλλο λέγεται ή βγαίνει προς τα έξω δεν ωφελεί την απονομή δικαιοσύνης. Για αυτό απαιτείται σύνεση και προσοχή διότι, απ’ οσα λέγονται για τη συγκεκριμένη υπόθεση, διακυβεύονται πολλά και όχι μόνο για τα πρόσωπα που κατηγορούνται.

