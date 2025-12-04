Πράσινο φως από Ολομέλεια για ταχύτερη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γεωργικές μονάδες - Τι προβλέπει η πρόταση νόμου

H Oλομέλεια της Βουλής ενέκρινε πρόταση νόμου με στόχο να επισπευσθεί η διαδικασία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων για γεωργικούς σκοπούς.

Η πρόταση κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές Γιαννάκη Γαβριήλ, Άριστο Δαμιανού, Κώστα Κώστα και Ανδρέα Πασιουρτίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

Οι προτάσεις τροποποιούν τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, ώστε η άδεια που απαιτείται να εκδοθεί από την αρμόδια αρχή για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς αυτοκατανάλωσης να θεωρείται εκδοθείσα και στην περίπτωση κατά την οποία τα φωτοβολταϊκά είναι συνδεδεμένα με το σύστημα διανομής και με τη μέθοδο του εικονικού συμψηφισμού λογαριασμών (virtual net-billing) ή του εικονικού συμψηφισμού μετρήσεων (virtual net-metering) η οποιαδήποτε άλλη μέθοδο και εγκαθίστανται σε τεμάχιο γης άλλο από αυτό που βρίσκεται η εξυπηρετούμενη γεωργική αποθήκη, δεξαμενή, θερμοκήπιο ή υποστατικό, νοουμένου ότι πληρούνται οι λοιπές προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Στην πρόταση ενσωματώθηκε πρόνοια ότι η όλη ρύθμιση εφαρμόζεται, νοουμένου ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών με διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4Β του βασικού νόμου, ότι η ρύθμιση αφορά στην περίπτωση κατά την οποία τα φωτοβολταϊκά είναι συνδεδεμένα με το σύστημα διανομής με οποιαδήποτε μέθοδο.

Παράλληλα προβλέπεται ότι τα αγροβολταϊκά συστήματα εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτά να είναι μέγιστου ύψους 150 εκ. (150 cm) από το συνεχόμενο έδαφος και διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγκαθίστανται είτε επί της οροφής υποστατικού, είτε επί του εδάφους εντός όμορου τεμαχίου αυτού ή εντός τεμαχίου γης άλλου από αυτό που βρίσκεται η εξυπηρετούμενη αποθήκη, δεξαμενή, θερμοκήπιο ή υποστατικό.

Τοποθετούμενος ενώπιον της Ολομέλειας, ο εκ των εισηγητών της πρότασης Γιαννάκης Γαβριήλ είπε ότι η πρόταση διευκολύνει γεωργούς και δικαιούχους του ΚΟΑΠ.

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής Μιχάλης Γιακουμή χαρακτήρισε εξαιρετική τη πρόταση ειδικά σε μια περίοδο που το κόστος της ενέργειας μαστίζει τους αγρότες και τους γεωργούς μας.

Ο Νίκος Σύκας, Βουλευτής ΔΗΣΥ, είπε ότι υπήρχαν κενά στο θέμα τα οποία εντόπισε το ΑΚΕΛ με την πρόταση νόμου που διευκολύνει τις γεωργικές δραστηριότητες για φ/β χωρίς να απαιτείται άδεια οικοδομής.

Πηγή: ΚΥΠΕ