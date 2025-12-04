Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

H Σαμπρίνα Κάρπεντερ εξήγησε το μήνυμα πίσω από το αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του νέου της άλμπουμ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο εξώφυλλο η Κάρπεντερ εμφανίζεται στα γόνατα, ενώ ένας άντρας της τραβά τα μαλλιά

ο αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του νέου άλμπουμ της Σαμπρίνα ΚάρπεντερMan’s Best Friend, συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις, με την 26χρονη pop star να δίνει για πρώτη φορά ξεκάθαρη απάντηση για το τι σημαίνει.

Στο εξώφυλλο η Κάρπεντερ εμφανίζεται στα γόνατα, ενώ ένας άντρας της τραβά τα μαλλιά, εικόνα που πολλοί θεώρησαν υποτιμητική για τις γυναίκες. Η ίδια όμως, μιλώντας στο Variety για το νέο Hitmakers cover story, τονίζει ότι η οπτική αυτή ήταν «προσωπική μεταφορά και όχι πρόθεση να υποβαθμίσει κανέναν».

Το εξώφυλλο που προκάλεσε αντιδράσεις

«Ήταν για το πώς κάποιοι προσπαθούν να ελέγχουν τις γυναίκες και για το πώς ένιωσα να με τραβάνε συναισθηματικά σε προηγούμενες σχέσεις», είπε η Κάρπεντερ. «Ήταν ένας τρόπος να δείξω πόση δύναμη επιτρέπεις να έχει κάποιος πάνω σου».

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι κατανοεί γιατί ορισμένοι αντέδρασαν έντονα: «Σήμαινε κάτι συγκεκριμένο για μένα, αλλά για άλλους μπορεί να σήμαινε 100 άλλα πράγματα». Πρόσθεσε ότι μέρος της κριτικής «έθεσε πολύ σωστά ερωτήματα», παρότι δεν αντανακλούσε την πρόθεσή της.

H Κάρπεντερ μίλησε και για την εξέλιξή της ως καλλιτέχνιδα και για τον τρόπο που εκφράζει τη σεξουαλικότητά της: «Όταν ήμουν μικρή, άκουγα γυναίκες που μιλούσαν ανοιχτά για το σεξ και σκεφτόμουν ‘όταν μεγαλώσω, θα μπορώ κι εγώ να το αγκαλιάσω’. Αυτό κάνω τώρα». Απάντησε επίσης στους επικριτές που τη χαρακτηρίζουν προκλητική χωρίς όρια: «Νομίζουν ότι θα κάνω ή θα πω οτιδήποτε. Όχι. Έχω πολύ ξεκάθαρα όρια με τον εαυτό μου. Απλώς ζω τη ζωή μου και ο κόσμος την παρακολουθεί».

Παρά τις αντιδράσεις, το Man’s Best Friend έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200, κάτι που η ίδια χαρακτήρισε ως «την πιο όμορφη ανταπόκριση» από το κοινό της.

Protothema.gr

Tags

Buzzlife

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα