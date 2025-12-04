Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Απίστευτο περιστατικό στη Μολδαβία – Κάτοικος βρήκε drone το πέρασε για παιχνίδι και το πήρε σπίτι του

Την περασμένη εβδομάδα, ο εναέριος χώρος της Μολδαβίας παραβιάστηκε επανειλημμένα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στην κοινότητα Πέπενι της Μολδαβίας, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Κισινάου, όταν ένας πολίτης βρήκε ένα drone και, νομίζοντας ότι πρόκειται για παιχνίδι, το πήρε στο σπίτι του. Η αστυνομία, ε, έστειλε ειδική ομάδα εξουδετέρωσης βομβών, ωστόσο αλλά διαπίστωσε ότι το drone ήταν ακίνδυνο και δεν περιείχε εκρηκτικά.

Το drone, τύπου Gerbera, χρησιμοποιείται συνήθως για παρατηρήσεις ή αυτοσχέδιες επιθέσεις και έχει καταγραφεί σε χρήση από τη Ρωσία στην Ουκρανία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο εναέριος χώρος της Μολδαβίας παραβιάστηκε επανειλημμένα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μάλιστα ένα drone βρέθηκε στην οροφή ενός σπιτιού σε ένα χωριό στην περιοχή Φλορέστι.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS

