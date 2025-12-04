Χριστοδουλίδης από Κίεβο: Έτοιμοι να στηρίξουμε το πρώτο ενταξιακό κεφάλαιο της Ουκρανίας

Κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα γίνει ό,τι καλύτερο, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για άνοιγμα του πρώτου κεφαλαίου της ενταξιακής διαδικασίας της Ουκρανίας, δήλωσε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή του την Πέμπτη με τον Πρόεδρο της Βουλής της Ουκρανίας Ρουσλάν Στέφαντσιουκ, στο Κίεβο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επισκέφθηκε το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας όπου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Σώματος.

Ο κ. Στέφαντσιουκ, καλωσόρισε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στο Κοινοβούλιο, «στην καρδιά της Ουκρανικής δημοκρατίας», όπως είπε.

Εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη στήριξη της Κύπρου και προσωπικά του Προέδρου προς τη χώρα του κατά τη διάρκεια του πολέμου, εκφράζοντας παράλληλα εκτίμηση για τις διμερείς σχέσεις Κύπρου- Ουκρανίας τόσο σε επίπεδο λαών όσο και σε επίπεδο Κυβερνήσεων και Κοινοβουλίων. Σημείωσε πως προσβλέπει στην Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η επίσκεψή του στην Ουκρανία λίγε μέρες πριν η Κύπρος αναλάβει την Προεδρία της ΕΕ στέλνει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι το Ουκρανικό θα συνεχίσει να είναι προτεραιότητα και κατά την Κυπριακή Προεδρία, σημειώνοντας πως η Κύπρος είναι το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ που κατανοεί τι βιώνει η Ουκρανία και ο λαός της.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος γνωρίζει πολύ καλά τις επιπτώσεις της εισβολής, γνωρίζει τι σημαίνει να υπάρχουν αγνοούμενοι, εγκλωβισμένοι και εκτοπισμένοι.

Είπε ακόμη ότι κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα γίνει ό,τι καλύτερο, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για άνοιγμα του πρώτου κεφαλαίου της ενταξιακής διαδικασίας της Ουκρανίας στην ΕΕ και επεσήμανε πως η σταθερότητα, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια στην ΕΕ και στα κράτη μέλη.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, το να έρθει πιο κοντά η Ουκρανία στην ΕΕ δεν αποτελεί μόνο πολιτική προτεραιότητα αλλά και γεωπολιτική.

Αργότερα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επισκέφθηκε το ειδικό κέντρο αποκατάστασης παιδιών που έχουν απαχθεί και επιστρέφουν από αιχμαλωσία από τις κατεχόμενες περιοχές, όπου συνομίλησε με μία οικογένεια με οκτώ παιδιά που μεταφέρθηκαν στην Ρωσία μετά που η Χερσώνα καταλήφθηκε από τους Ρώσους το 2022.

Κατά την επίσκεψή του στο κέντρο, του αναφέρθηκε από τον Ουκρανό Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ντμίτρο Λούμπινετς, και τους επικεφαλής του κέντρου, για το έργο και τις προσπάθειές τους για τον επαναπατρισμό και αποκατάσταση των παιδιών που έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία. Όπως ανέφεραν, χιλιάδες παιδιά έχουν απαχθεί ενώ μέχρι στιγμής έχουν επαναπατριστεί 1.876 από αυτά.

Ο κ. Λούμπινετς εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τη στάση της Κύπρου αναφορικά με το χθεσινό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το οποίο ζητά από τη Ρωσία να επιστρέψει τα παιδιά αυτά.

Κατά την επίσκεψή του εκεί, ο Πρόεδρος ενημερώθηκε, επίσης, από οικογένεια οκτώ παιδιών και τους κηδεμόνες τους για τα όσα έχουν βιώσει με την απαγωγή τους και τις προσπάθειες που έγιναν μέχρι τον επαναπατρισμό τους στην Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη ξεκάθαρα ανθρωπιστική πτυχή του θέματος, και σημείωσε ότι η Κύπρος στηρίζει τις προσπάθειες του Κέντρου.

Προσκάλεσε, επίσης, τα οκτώ παιδιά και τους δύο κηδεμόνες τους να επισκεφθούν για δύο εβδομάδες την Κύπρο.

Τελευταίος σταθμός στην επίσκεψη εργασίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Κίεβο ήταν ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Σοφίας στο Κίεβο όπου ξεναγήθηκε και υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών του Ναού. Στο βιβλίο έγραψε ότι πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς Ορθόδοξους Ναούς.

Δώρισε επίσης ένα λευκαρίτικο κέντημα στον Ναό.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναχωρεί από το Κίεβο για την Πολωνία σιδηροδρομικώς αργά το βράδυ της Πέμπτης και επιστρέφει στην Κύπρο την Παρασκευή.

Πηγή: KYΠΕ