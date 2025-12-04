Εγκρίθηκαν ν/σ και κανονισμούς για Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών TEΠΑΚ στη Λάρνακα

Η Ολομέλεια ενέκρινε το ν/σ και κανονισμούς που τροποποιούν το Νόμο του ΤΕΠΑΚ ώστε να προστεθεί στις σχολές του η Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης που θα ανεγερθεί στη Λάρνακα.

Η έγκριση έγινε παρουσία του Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Παναγιώτη Ζαφείρη.

Ο Βουλευτής Λάρνακας Ανδρέας Αποστόλου στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι πρόκειται για σημαντική μέρα για τη Λάρνακα και ότι αναμένονται και άλλα βήματα.

Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί η προεκλογική δέσμευσή του έγινε πράξη και όλους τους άλλους δημόσιους φορείς, ακαδημαϊκούς φορείς και τοπικούς φορείς της Λάρνακας για τη δουλειά τους.

«Το όραμα πολλών ετών, γίνεται πράξη», ανέφερε.

Ο Βουλευτής ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης αναφέρθηκε και αυτός σε όραμα που γίνεται πράξη λέγοντας ότι ο κόσμος της Λάρνακας είχε επαναστατήσει «στις υπαναχωρήσεις της κυβέρνησης Αναστασιάδη». Είπε ότι δράση ανέλαβε και το ΤΕΠΑΚ και ο πρύτανής του «που αγκάλιασαν το όραμα μας» αλλά και οι τοπικοί φορείς. Εξέφρασε την ελπίδα τα επόμενα βήματα να γίνουν εξίσου γρήγορα επισημαίνοντας ότι είναι ακόμη μακρύς ο δρόμος μέχρι να δούμε τους πρώτους φοιτητές στο κτίριο.

Ο Σωτήρης Ιωάννου, Βουλευτής ΕΛΑΜ, είπε ότι ένας μεγάλος στρατηγικός στόχος για τη Λάρνακα εκπληρώνεται αλλά ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς άνκαι είμαστε στη σωστή πορεία.

Αναφέρθηκε και στην ανάγκη να γίνουν προετοιμασίες και προγραμματισμός για εστίες και για ΜΜΜ για να μην ταλαιπωρηθεί κόσμος.

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης είπε ότι «υλοποιείται ένα έργο που οραματισθήκαμε εδώ και χρόνια» και που αναβαθμίζει την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία.

Ο επίσης Βουλευτής ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας είπε ότι χαιρετίζεται η δημιουργία Σχολής στη Λάρνακα αλλά δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου είναι η μόνη επαρχία χωρίς δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, θέτοντας θέμα ισότιμης μεταχείρισης.

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας χαιρέτισε την εξέλιξη και κάλεσε το ΤΕΠΑΚ να υλοποιήσει το σχεδιασμό του λεγόμενου δεύτερου Πόλου για τη Λεμεσό.

Από το ΔΗΚΟ ο Βουλευτής Χρύσανθος Σαββίδης είπε ότι ένα όραμα και στόχος χρόνων υλοποιείται και αναφέρθηκε στο ρόλο της επιτροπής παιδείας που πέτυχε να ψηφιστούν ν/σ «που ήταν στα συρτάρια για δεκαετίες».

Ο Χρίστος Χριστόφιας, Βουλευτής ΑΚΕΛ, έδωσε τα συγχαρητήρια του για την εξέλιξη ωστόσο τόνισε ότι πρέπει κάποια στιγμή να αντικριστεί και το ζήτημα της προσέγγισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως της κότας με τα χρυσά αυγά.

Είπε ότι πρέπει να συζητηθεί και το θέμα της διάσπαρτης ίδρυσης σχολών που ενδεχομένως να έχει παθογένειες και να τεθεί ένας έλεγχος «για να μην έχουμε νέες φούσκες».

Ο Χρίστος Ορφανίδης, Βουλευτής ΔΗΚΟ, εξήρε το έργο του Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ και υπενθύμισε ότι η όλη προσπάθεια ξεκίνησε επί Υπουργίας του μακαριστού Άκη Κλεάνθους.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς αναφέρθηκε στο θέμα της στέγασης των φοιτητών και συμφώνησε ότι απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός για να μην δημιουργούνται ανεξέλεγκτα Σχολές.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή το κόστος υλοποίησης του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €21,7 εκατομ. για τα τρία πρώτα χρόνια (ανέγερση κτιρίου, εξοπλισμός, λειτουργικά) και στα €3,5 εκατ. κατά μέσο όρο για τα επόμενα χρόνια (εξοπλισμός, λειτουργικά).

Στον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ για το 2026 έχει συμπεριληφθεί πρόνοια για ποσό ύψους €2,4 εκατ. για τις ανάγκες ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής.

Η Σχολή θα ανεγερθεί πλησίον του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας και της ευρύτερης περιοχής.

