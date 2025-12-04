Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος στο ενδιάμεσο συνέδριο “Have Your Say!”

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συμμετείχε στο ενδιάμεσο συνέδριο του ευρωπαϊκού προγράμματος Have Your Say! Engage, Connect, Empower Youth!, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2025 στην Πάφο και διοργανώθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ).

Το Πανεπιστήμιο εκπροσωπήθηκε από τη Λέκτορα Κλινικής Ψυχολογίας, Δρ. Τώνια–Φλέρυ Αρτέμη.

Η Δρ. Αρτέμη παρουσίασε την κεντρική εισήγηση «Εθελοντισμός: Κίνητρα και Δεξιότητες», φωτίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο εθελοντισμός στην ενδυνάμωση των νέων και στη θωράκιση της ψυχικής τους ευημερίας.

Ανέδειξε πώς η ενεργή εμπλοκή των νέων σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς ενισχύει την ενσυναίσθηση, καλλιεργεί κρίσιμες δεξιότητες ζωής και δημιουργεί τις βάσεις για ουσιαστικότερη κοινωνική και πολιτική συμμετοχή.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της επιστημονικής γνώσης και της ψυχολογικής προσέγγισης στη διαμόρφωση πολιτικών που στηρίζουν την ψυχική ανθεκτικότητα και την κοινωνική συνοχή των νέων.

Στο συνέδριο παρευρέθηκαν φοιτητές και μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Ψυχολογίας, ενισχύοντας τη συλλογική παρουσία του Πανεπιστημίου και υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της ακαδημαϊκής κοινότητας στη σύνδεση της εκπαίδευσης με δράσεις κοινωνικής προσφοράς και νεανικής συμμετοχής.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε επίσης παρουσιάσεις από στελέχη του ΚΟΚΕΝ, ενημέρωση για τις ευκαιρίες του Erasmus+, παρουσιάσεις από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, καθώς και συζητήσεις γύρω από την εθνική πολιτική νεολαίας και τον ρόλο των Κέντρων Νεότητας στην προώθηση του εθελοντισμού.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος στο συνέδριο αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίζει την ενεργό συμμετοχή των νέων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ψυχική τους ευημερία.