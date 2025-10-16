Στην Άγκυρα ο Γερμανός ΥΠΕΞ για Eurofighter και συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE

O Γερμανός Yπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ θα επισκεφθεί την Άγκυρα την Παρασκευή για σημαντικές συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, με δύο βασικά ζητήματα στην ατζέντα, την πώληση 40 μαχητικών Eurofighter Typhoon και τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE.

Τουρκικά μέσα μεταδίδουν ότι το Βερολίνο έχει ήδη δώσει πράσινο φως στην Airbus για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Άγκυρα. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο συμμάχων.

Ο Βάντεφουλ, σε δηλώσεις του, επιβεβαίωσε ότι «η γερμανική κυβέρνηση απάντησε θετικά στο αίτημα της Airbus για διαπραγμάτευση της πώλησης Eurofighter στην Τουρκία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για συλλογική άμυνα».

Η Άγκυρα είχε καταθέσει προκαταρκτικό αίτημα για 40 Eurofighter τον περασμένο Ιούλιο, το οποίο είχε λάβει θετική ανταπόκριση από το Βερολίνο και το Λονδίνο. Οι συνομιλίες της Παρασκευής θεωρούνται καθοριστικές για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, που θα ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, τα τουρκικά μέσα επισημαίνουν ότι η Άγκυρα αντιμετωπίζει το πρόγραμμα Eurofighter ως ενδιάμεσο βήμα μέχρι την πλήρη ένταξη του εγχώριου μαχητικού KAAN στο οπλοστάσιο των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το δεύτερο βασικό θέμα των συνομιλιών θα είναι το πρόγραμμα SAFE (Security and Armed Forces Enhancement), ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και αμυντικής βιομηχανίας. Η Τουρκία έχει εκφράσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό τεχνική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι η Άγκυρα βλέπει τη διπλή ατζέντα των συνομιλιών ως ευκαιρία για την αναβάθμιση των σχέσεών της με τη Γερμανία και την ΕΕ, σε μια περίοδο όπου η Τουρκία επιδιώκει πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

Μετά τη συνάντηση Φιντάν–Βάντεφουλ, αναμένονται κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες εκτιμάται ότι θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις στον άξονα Άγκυρας–Βερολίνου, τόσο σε αμυντικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πηγή: ΚΥΠΕ