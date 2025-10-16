Σε διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Αιγύπτος για άνοιγμα της Ράφα – Αντιδράσεις για αργή επιστροφή ομήρων από Χαμάς

Η COGAT, η υπηρεσία του ισραηλινού στρατού που εποπτεύει τη ροή βοήθειας στη Γάζα, δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες με την Αίγυπτο για το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα για τη μετακίνηση ανθρώπων, αλλά η ημερομηνία για το άνοιγμα θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη φάση.

Το Ισραήλ έχει ήδη προειδοποιήσει ότι μπορεί να κρατήσει τη Ράφα κλειστή και να μειώσει τη βοήθεια που εισέρχεται στον παλαιστινιακό θύλακα καθώς η Χαμάς, όπως είπε, επιστρέφει τις σορούς των ομήρων με πολύ αργούς ρυθμούς, τονίζοντας τους κινδύνους για την κατάπαυση πυρός που έπαυσε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου και οδήγησε στην απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων που κρατούνταν από την παλαιστινιακή οργάνωση.

Η COGAT δήλωσε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζει να εισέρχεται στον θύλακα μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ με το Ισραήλ και από άλλα σημεία διέλευσης.

«Πρέπει να τονιστεί ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα περάσει από το πέρασμα της Ράφα. Αυτό δεν συμφωνήθηκε ποτέ σε καμία φάση», πρόσθεσε η COGAT σε δήλωση που εστάλη στο Reuters.

Δύο πηγές είχαν δηλώσει στο Reuters χθες ότι το πέρασμα της Ράφα αναμένεται να ανοίξει σήμερα για τη μετακίνηση ανθρώπων.

Στο μεταξύ, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε τις σορούς των ομήρων Ινμπάρ Χάιμαν και Μοχαμάντ αλ Ατράς, οι οποίες παραδόθηκαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο Ισραήλ από τη Χαμάς.

«Μετά το τέλος της διαδικασίας ταυτοποίησης που διεξήγαγε το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής οι εκπρόσωποι του Τσαχάλ ενημέρωσαν τις οικογένειες της Ινμπάρ Χάιμαν και του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς ότι οι σοροί τους επαναπατρίστηκαν για να ταφούν», ανέφερε ανακοίνωση του στρατού.

Η Ινμπάρ Χάιμαν, καλλιτέχνιδα του γκράφιτι γνωστή με το ψευδώνυμο «Pink», ήταν 27 ετών όταν σκοτώθηκε στο φεστιβάλ μουσικής Νόβα κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η σορός της μεταφέρθηκε στη Γάζα, όπως και αυτή του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς, ενός 39χρονου στρατιώτη Βεδουίνου, που σκοτώθηκε στη διάρκεια των μαχών την 7η Οκτωβρίου.

Ο αλ Ατράς ήταν πατέρας 13 παιδιών και ζούσε στο χωριό Μουλάντα, στην έρημο Νεγκέβ. Η οικογένειά του ενημερώθηκε για τον θάνατό του τον Ιούνιο του 2024.

«Εξ ονόματος του συνόλου των υπηρεσιών ασφαλείας απευθύνω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες της Ινμπάρ Χάιμαν και του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς», έγραψε στο Χ ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

«Η Ινμπάρ απήχθη από το φεστιβάλ Νόβα και δολοφονήθηκε από τους δολοφόνους της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Ο Μοχαμάντ έπεσε στη μάχη αφού υπερασπίστηκε τους στρατιώτες της μεραρχίας με ύψιστο ηρωισμό», πρόσθεσε ο Κατς.

«Η ισραηλινή Κυβέρνηση συμμερίζεται τη βαθιά θλίψη των οικογενειών Χάιμαν και αλ Ατράς, καθώς και όλων των οικογενειών των νεκρών ομήρων», τόνισε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς πρέπει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει (όλους τους νεκρούς ομήρους) στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας. Δεν θα κάνουμε κανέναν συμβιβασμό», τόνισε ο Νετανιάχου.

Από την πλευρά του ο Κατς δήλωσε χθες Τετάρτη το βράδυ ότι το Ισραήλ θα επαναλάβει τις μάχες στη Λωρίδα της Γάζας, αν η Χαμάς δεν σεβαστεί τη συμφωνία εκεχειρίας. Η Χαμάς διαβεβαιώνει ότι έχει παραδώσει στο Ισραήλ όλες τις σορούς των ομήρων που έχει καταφέρει να εντοπίσει.

Πηγή: ΚΥΠΕ