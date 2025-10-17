Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Πούτιν συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας μετά από τηλεφωνική συνομιλία με Τραμπ για το Ουκρανικό

Ο Πούτιν ενημέρωσε το κορυφαίο όργανο ασφάλειας της Ρωσίας μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ, ενώ οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην επικείμενη σύνοδο κορυφής για την κρίση στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συγκάλεσε το πανίσχυρο Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Πούτιν παρείχε εκτενή ενημέρωση στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη συνομιλία του με τον Τραμπ.

Οι Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν χθες, Πέμπτη, να πραγματοποιήσουν σύνοδο κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στη Ρωσία του Πούτιν, το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι ο τόπος διαμόρφωσης αποφάσεων για τα σημαντικότερα εθνικά ζητήματα ασφαλείας της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

