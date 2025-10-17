Προσήλθε ενώπιον της Ι.Σ.του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός

Προσήλθε ενώπιον της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός ενώ ειρήνευση ζητούν οι υποστηρικτές του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού κάποιοι εκ των οποίων τον έχουν συνοδεύσει στο Φανάρι μετά από σχετική πρόσκληση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Πληροφορίες φέρουν τον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό να έχει προσέλθει γύρω στις 11:00 σήμερα Παρασκευή, ενώπιον της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την εξέταση του έκκλητου που κατέθεσε εναντίον της αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος στις 22 Μαϊου του 2025 από τον μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου.

Η ακρόαση είχε οριστεί αρχικά για τις 11:30 το πρωί, και τον Τυχικό συνοδεύει ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος.

Οι υποστηρικτές του Τυχικού μερικοί εκ των οποίων τον συνόδευσαν, σε παράκκληση τους προς τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, αφού προσκύνησαν τα λείψανα του, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούν από τον Άγιο να τους φωτίσει όλους, να ειρηνεύσουμε σε αυτήν την υπόθεση και να γίνει ότι είναι καλό για την εκκλησία.