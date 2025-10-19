Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ληστεία στο Λούβρο: Μέσα σε 7 λεπτά οι δράστες έκλεψαν 9 κοσμήματα του Ναπολέοντα και διέφυγαν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο γερανός που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη ληστεία στο Λούβρο. AP

Tρεις μασκοφόροι απέκτησαν πρόσβαση στο κτήριο από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη κατασκευαστικές εργασίες.

Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι το πρωί της Κυριακής (19/10/25) μετά από ληστεία στο μουσείο του Λούβρου. 

Όπως αναφέρει η Le Parisien σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας, τρεις μασκοφόροι απέκτησαν πρόσβαση στο κτήριο από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη κατασκευαστικές εργασίες. Πήραν ένα ασανσέρ εμπορευμάτων για να έχουν άμεση πρόσβαση στο στόχο τους, την Πινακοθήκη Απόλλων.

Αφού έσπασαν παράθυρα, δύο άνδρες μπήκαν μέσα, ενώ ένας τρίτος παρέμεινε απέξω Οι κλέφτες έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας: ένα κολιέ, μια καρφίτσα, μια τιάρα και άλλα.

Σύμφωνα με εσωτερική πηγή στο Λούβρο, το περίφημο Regent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής, με βάρος πάνω από 140 καράτια, δεν κλάπηκε. Η ζημιά μένει να εκτιμηθεί.

 

Ο γερανός που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη ληστεία στο Λούβρο [AP]

 

«Όλα έγιναν σε επτά λεπτά»

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε ότι πρόκειται για «μεγάλη ληστεία». Έκλεψαν «ανεκτίμητα κοσμήματα», τόνισε. και αποκάλυψε ότι το περιστατικό «διήρκεσε επτά λεπτά».

Σύμφωνα με τον πρώην αρχηγό της αστυνομίας του Παρισιού, επρόκειτο «σαφώς για μια ομάδα που είχε εποπτεύσει το χώρο και είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια το έγκλημα».

 

Η ανάρτηση της υπουργού Πολιτισμού

Την είδηση έκανε γνωστή η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, η οποία βρίσκεται στο μουσείο.

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε η Ντατί.

Η Πινακοθήκη Απόλλων στεγάζει μερικές από τις πιο πολύτιμες ιστορικές συλλογές του μουσείου του Λούβρου. Άνοιξε ξανά επίσημα για το κοινό στις 15 Ιανουαρίου 2020, μετά από ανακαινίσεις και ανακατασκευές που πραγματοποίησε το μουσείο.

Πηγή: cnn.gr

