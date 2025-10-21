Έντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές της Κύπρου – Προβλήματα στην ορατότητα των οδηγών (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Απίστευτη απάντηση της Εκπρ. Τύπου του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφο - Η ερώτηση που ενόχλησε και η δικαιολογία της Λέβιτ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα ποιος έκανε την πρόταση να συναντηθούν οι δύο ηγέτες στη Βουδαπέστη, του απάντησε «η μάνα σου»…

Μία άνευ προηγουμένου απάντηση έδωσε η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, σε δημοσιογράφο που ρώτησε ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για τη συνάντηση με τον Τραμπ-Πούτιν.

Η Καρολάιν Λέβιτ απάντησε στον δημοσιογράφο της HuffPost που της έκανε την ερώτηση με ένα σχόλιο με χυδαίο υπονοούμενο, και μάλιστα σε ανάρτησή της το δικαιολόγησε ως σχόλιο κατά ενός «αριστερού που επιτίθεται συνεχώς στον Τραμπ».

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα ποιος έκανε την πρόταση να συναντηθούν οι δύο ηγέτες στη Βουδαπέστη, του απάντησε «η μάνα σου»…

Φυσικά, η απάντησή της αναρτήθηκε σε κείμενο στην ιστοσελίδα.

 

 

Πηγή: iefimerida.gr

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΠΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα