Απίστευτη απάντηση της Εκπρ. Τύπου του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφο - Η ερώτηση που ενόχλησε και η δικαιολογία της Λέβιτ

Μία άνευ προηγουμένου απάντηση έδωσε η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, σε δημοσιογράφο που ρώτησε ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για τη συνάντηση με τον Τραμπ-Πούτιν.

Η Καρολάιν Λέβιτ απάντησε στον δημοσιογράφο της HuffPost που της έκανε την ερώτηση με ένα σχόλιο με χυδαίο υπονοούμενο, και μάλιστα σε ανάρτησή της το δικαιολόγησε ως σχόλιο κατά ενός «αριστερού που επιτίθεται συνεχώς στον Τραμπ».

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα ποιος έκανε την πρόταση να συναντηθούν οι δύο ηγέτες στη Βουδαπέστη, του απάντησε «η μάνα σου»…

Φυσικά, η απάντησή της αναρτήθηκε σε κείμενο στην ιστοσελίδα.

Congratulations to HuffPost for eliciting the most legendary response from the White House.



HuffPost asked who picked the location for Trump's upcoming meeting with Putin.@PressSec responded: "Your mom did."@StevenCheung47 responded: "Your mom."



Hilarious responses. pic.twitter.com/jiRII8jGUz — Steve Guest (@SteveGuest) October 17, 2025

Πηγή: iefimerida.gr