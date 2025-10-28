Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία: Τουλάχιστον 22 τραυματίες και καταρρεύσεις κτηρίων - Συγκλονιστικές εικόνες από τα ερείπια

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:48 το βράδυ της Δευτέρας, στην περιοχή Σιντίργκι της επαρχίας Μπαλίκεσιρ στη δυτική Τουρκία. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης, αλλά και στην Ελλάδα, σε Λέσβο και Χίο.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από πτώσεις, λόγω του πανικού, ενώ τουλάχιστον τρία κενά κτήρια και ένα διώροφο κατάστημα κατέρρευσαν στο επίκεντρο του σεισμού στο Σιντίργκι.

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) κατέγραψε το εστιακό βάθος του σεισμού στα 5,99 χλμ.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, δήλωσε ότι δεν κατεγράφησαν απώλειες ζωών και έχουν καταρρεύσει τρία κτήρια και ένα κατάστημα, τα οποία είχαν εκκενωθεί από τον προηγούμενο σεισμό. Ανέφερε επίσης ότι τα συνεργεία του υπουργείου πραγματοποιούν επιτόπιες αυτοψίες για να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα.

Στο συγκεκριμένο σημείο είχε σημειωθεί σεισμός εντάσεως επίσης 6,1 βαθμών στις 10 Αυγούστου, με αποτέλεσμα πολλά κτήρια να υποστούν ζημιά, χωρίς ωστόσο να πέσουν. Τότε είχε πέσει μόνο ένα παλιό κτήριο στο κέντρο του Σιντιργκί και άλλα 15 είχαν υποστεί ολική καταστροφή, ενώ είχε σκοτωθεί ένα άτομο και είχαν τραυματιστεί άλλα 29.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ούτε στο Μπαλίκεσιρ, ούτε στους γειτονικούς νομούς.

Ο έπαρχος του Σιντιργκί, Ντογουκάν Κογιουντζού, δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταστροφές σε μερικά σημεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει απώλειες ζωών, συνεχίζουμε τις έρευνες. Δεν έχουμε λάβει καμία αρνητική είδηση από τα χωριά».

Τα κτήρια που κατέρρευσαν στον σεισμό είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλα και σφραγιστεί μετά τον πρώτο σεισμό της 10ης Αυγούστου.

Ο σεισμολόγος Σενέρ Ουσομέζσοϊ, μιλώντας στο CNN Turk υποστήριξε ότι ο σεισμός είναι συνέχεια εκείνου του σεισμού, λίγο πιο νοτιοανατολικά. «Ένα ρήγμα 15 χλμ. είχε σπάσει, με συνέχεια προς τα νότια» είπε, προσθέτοντας ότι «ένα τμήμα επιφάνειας μήκους περίπου 100 χλμ. έχει ραγίσει». Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν πρόκειται για μετασεισμό, αλλά για σεισμό που προκλήθηκε από της δόνηση της 10ης Αυγούστου, καθώς όπως είπε «οι μετασεισμοί επεκτείνονται συνεχώς προς τα νότια προς ένα νέο ρήγμα».

Σημειώνεται ότι του κύριου σεισμού ακολούθησαν δύο μετασεισμοί των 4,2 βαθμών στις 22:50 και 23:04.

Η δόνηση έγινε αισθητή στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 χλμ. από το επίκεντρο του σεισμού, καθώς και στους γειτονικούς νομούς της Μαγνησίας, της Κιουτάχειας, της Προύσας και των Δαρδανελίων. Επίσης, ο σεισμός έγινε αισθητός και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), η σεισμική δόνηση ήταν 6,1 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χλμ., σύμφωνα με το GFZ.

ertnews.gr