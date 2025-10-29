Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε ποινές φυλάκισης καταδικάστηκαν δέκα άτομα για «σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό» της Μπριζίτ Μακρόν

Οι καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων είναι ένας διαφημιστής, ένας αιρετός αξιωματούχος, ένας γκαλερίστας, ένας δάσκαλος, μια μέντιουμ, ένας επιστήμονας υπολογιστών κ.α, είναι ηλικίας από 41 έως 60 ετών.

Σε ποινές φυλάκισης από τρεις έως δώδεκα μήνες, με αναστολή, και πρόστιμα έως και 8.000 ευρώ, καταδικάστηκαν από το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού οι οκτώ άνδρες και οι δύο γυναίκες, κατηγορούμενοι για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της συζύγου του προέδρου της γαλλικής Δημοκρατίας, Μπριζίτ Μακρόν.

Η σημερινή δίκη ήλθε σε συνέχεια της αγωγής για δυσφήμιση που υπέβαλε το γαλλικό προεδρικό ζεύγος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα τέλη Ιουλίου, αναφορικά με την «ψευδή είδηση» ​​που έγινε «viral» στις ΗΠΑ και στη συνέχεια στη Γαλλία και στον υπόλοιπο κόσμο, σχετικά με την «τρανσεξουαλικότητα» της συζύγου του Εμανουέλ Μακρόν.

Η αγωγή του γαλλικού προεδρικού ζεύγους στις ΗΠΑ, που θα εκδικαστεί αργότερα, ήταν εναντίον μιας podcaster, δημιουργού σειράς βίντεο με τίτλο "Becoming Brigitte". Παρούσα στο Δικαστήριο ήταν σήμερα η 41χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, δικηγόρος Τιφαίν Οζιέρ, η οποία κατά την κατάθεση της κατήγγειλε «το μίσος» που στρέφεται κατά της μητέρας της με τη «συστηματική αμφισβήτηση» της «ταυτότητάς της, του φύλου της» και της «ακεραιότητάς της», προσθέτοντας ότι αρχικά είχε «υποτιμήσει την έκτασή του φαινομένου» αλλά σταδιακά διαπίστωσε ότι η όλη υπόθεση δημιουργούσε άγχος τοσο στη μητέρα της όσο και στα εγγόνια της πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, που συχνά τα ρωτούσαν «για το φύλο της γιαγιάς τους».

Οι αυστηρότερες ποινές επεβλήθησαν κατά του διαφημιστή, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «Zoé Sagan», ο οποίος , μεταξύ άλλων, σε αναρτήσεις του χαρακτήριζε τη διαφορά ηλικίας της Μπριζίτ Μακρόν με τον σύζυγό της ως «παιδεραστία».

Στην απολογία του έκανε λόγο για«σατιρικά» δημοσιεύματα, θεωρώντας ότι καλύπτεται από την ελευθερία της έκφρασης.

ΑΠΕ- ΜΠΕ 

