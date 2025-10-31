Στο στόχαστρο ο Μερτς για το πολιτικό φλερτ με τον Ερντογάν στην Άγκυρα

Η επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην Τουρκία πυροδότησε έντονη κριτική, καθώς προτίμησε να επικεντρωθεί στη «θετική ατζέντα» των σχέσεων με τον Ταγίπ Ερντογάν, παρακάμπτοντας ευαίσθητα ζητήματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η κατάσταση της αντιπολίτευσης.

Σιωπή στα ανθρώπινα δικαιώματα

Γερμανοί πολιτικοί και ΜΜΕ επισήμαναν ότι η μόνη δημόσια διαφωνία μεταξύ Μερτς και Ερντογάν αφορούσε τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Σερντάρ Γιουκσέλ από το SPD τόνισε ότι η σιωπή για ζητήματα όπως οι πολιτικοί κρατούμενοι και η περιορισμένη ελευθερία του Τύπου στέλνει λάθος μήνυμα για τις ευρωπαϊκές αξίες.

Διαφορετικές προσεγγίσεις για τη Γάζα και την ΕΕ

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου, ο Μερτς ανέφερε επιγραμματικά τις ανησυχίες του για την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, χωρίς όμως να εμβαθύνει. Η στάση του έρχεται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις για σαφή θέση απέναντι στην Τουρκία, ενώ η διαφωνία για το Ισραήλ και την ένταξη στην ΕΕ παραμένει ανοιχτή.

Φλερτ ή ρεαλιστική διπλωματία;

Γερμανικά ΜΜΕ όπως το Der Spiegel και η Handelsblatt σχολιάζουν ότι ο καγκελάριος προσπαθεί να «συμπαθήσει» έναν αυταρχικό ηγέτη, εστιάζοντας στην αρμονία και τη στρατηγική συνεργασία. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποκαλύπτει ένταση και δυσκολίες στη σχέση των δύο ηγετών, αφήνοντας αμφιβολίες για την επιτυχία της επίσκεψης.

Αντιδράσεις και κριτική από Γερμανία

Βουλευτές των Πρασίνων και άλλων κομμάτων επέκριναν τον Μερτς για «αποδοχή» της κατάστασης στην Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να υπερασπίζεται τις αξίες της ακόμη και σε δύσκολες διπλωματικές συνομιλίες. Η σιωπή του καγκελάριου για ευαίσθητα θέματα θεωρείται από πολλούς ως πολιτική βολικότητας.

