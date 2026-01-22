Γιατί ο Πρόεδρος δεν απέλυσε τον Βίκτωρα;

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης ρώτησε χθες την υφυπουργό Ειρήνη Πική, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, γιατί ο Πρόεδρος δεν απέλυσε τον διευθυντή Τύπου του Γραφείου του, Βίκτωρα Παπαδόπουλο, ο οποίος επιχείρησε να παραπλανήσει την κοινή γνώμη με ψέματα. Επιχειρώντας να διαψεύσει το Videogate, ο Βίκτωρας ισχυρίστηκε ότι ο Πρόεδρος δεν συναντήθηκε ποτέ με τον CEO της Cyfield, Γιώργο Χρυσοχόο. Ωστόσο, τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που δημοσιεύθηκαν στη συνέχεια τον άφησαν εκτεθειμένο. Η κ. Πική προσπέρασε τη συγκεκριμένη ερώτηση και δεν απάντησε. Τι να έλεγε, άλλωστε;
ΜΧΣ